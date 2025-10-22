Od sutra gledaš novog Luku, videćeš klipove sa svim ženama: Luka okrenuo list, rešio da napakosti Aneli zbog bezobraznog ponašanja (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić došla je do Luke Vujovića, te mu se tom prilikom obratila dok je on sedeo sa Ilijom Pečenicom.
- Šta kukaš sada ovde - pitala je Aneli.
- Kukam, kukam...Da obraćala mi se Sara, nisam joj se obratio - rekao je Luka.
- Ne treba ti meni da prigovaraš, nego ja tebi - rekla je Aneli.
- Od sutra nismo više zajedno, to neka ti bude jasno. Od sutra gledaš drugog Luku! To sam čekao Aneli, da. Gledaćeš klipove sa drugim ženama - rekao je Luka.
- Nije, on je čekao ovo, boli ga ku*ac - rekla je Aneli.
- Sram te bilo da te sram bilo - rekao je Vujović.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić