Od sutra gledaš novog Luku, videćeš klipove sa svim ženama: Luka okrenuo list, rešio da napakosti Aneli zbog bezobraznog ponašanja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić došla je do Luke Vujovića, te mu se tom prilikom obratila dok je on sedeo sa Ilijom Pečenicom.

- Šta kukaš sada ovde - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kukam, kukam...Da obraćala mi se Sara, nisam joj se obratio - rekao je Luka.

- Ne treba ti meni da prigovaraš, nego ja tebi - rekla je Aneli.

- Od sutra nismo više zajedno, to neka ti bude jasno. Od sutra gledaš drugog Luku! To sam čekao Aneli, da. Gledaćeš klipove sa drugim ženama - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije, on je čekao ovo, boli ga ku*ac - rekla je Aneli.

- Sram te bilo da te sram bilo - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

