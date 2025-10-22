AKTUELNO

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Alibaba i Mina na milimetar do poljupca! Ona napravila haos zbog njega i Kačavende: Koliko od 0 do 100? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Drama!

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški bili su jako bliski u kazinu, pa su u jednom trenutku dok su šaputali bili na korak do poljupca, a ona je sve vreme gledala u kamere.

Ne obraćaj mi se: Mina pobesnela jer je Alibaba išao sa Kačavendom kod Drveta bez nje! (VIDEO)

- Za tvoje dobro, a ne ta mene - rekao je Asmin. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta hoćeš? - pitala je Milena.

- Ajde idi kod Drveta - odbrusila je Mina.

- Je l' si ti ljubomorna? - upitala je Kačavenda.

Ljubomorna je, večeras mi slavimo: Alibaba udario Minu zabranu da se noćas svađa sa Aneli Ahmić! (VIDEO)

- Videćete vi od sutra - besnela je Mina.

- Asmine, ova je ljubomorna - pričala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma ne, ona je moja sestra - dodao je Durdžić.

- Aha - smejala se Kačavenda.

- Ljuta sam na tebe, majke mi. Ne interesuješ me - rekla je Mina.

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to

- Koliko si ljubomorna od 1 do 100? - pitala je Milena.

- 100 - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

