Hitno reagovalo obezbeđenje: Uroš i Aneli se udružili protiv Mine i Alibabe, Durdžiću pala roletna! (VIDEO)

Pljušte teške provokacije!

Asmin Durdžić prolazio je kroz spavaću sobu sa Minom Vrbaški, a Aneli Ahmić i Uroš Stanić počeli su da ga provociraju i prozivaju Minu, zbog čega je njemu pala roletna.

- Pijane budale - rekla je Aneli.

- Ajde slušaj devojku k*ravelu - dodao je Uroš.

- Uroše, da li tebe neko dira? Provicraš već mesec dana - govorio je Asmin.

- Nemoj to da radiš - ponavljala je Mina.

- Hoćeš ja da počnem? - pitala je Aneli.

- Šta hoćeš k*ravelo? - pitao je Asmin.

- Rekao je k*rvo majici svog deteta - dodala je Aneli.

- Tvoja drugarica je deklarisana prostitutka - rekao je Uroš.

- Mesec dana te trpim - besneo je Asmin.

Autor: A. Nikolić