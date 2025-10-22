Hitno reagovalo obezbeđenje: Uroš i Aneli se udružili protiv Mine i Alibabe, Durdžiću pala roletna! (VIDEO)

Pljušte teške provokacije!
Asmin Durdžić prolazio je kroz spavaću sobu sa Minom Vrbaški, a Aneli Ahmić i Uroš Stanić počeli su da ga provociraju i prozivaju Minu, zbog čega je njemu pala roletna.
- Pijane budale - rekla je Aneli.
- Ajde slušaj devojku k*ravelu - dodao je Uroš.
- Uroše, da li tebe neko dira? Provicraš već mesec dana - govorio je Asmin.
- Nemoj to da radiš - ponavljala je Mina.
- Hoćeš ja da počnem? - pitala je Aneli.
- Šta hoćeš k*ravelo? - pitao je Asmin.
- Rekao je k*rvo majici svog deteta - dodala je Aneli.
- Tvoja drugarica je deklarisana prostitutka - rekao je Uroš.
- Mesec dana te trpim - besneo je Asmin.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić