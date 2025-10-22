Ovo što imam nije verenica, nego ku*ac na bicikli: Luki pala roletna, u lice joj priznao da će NAĆI DRUGU, ona ga gađala vereničkim prstenom (VIDEO)

AKTUELNO

Aneli Ahmić ponovo je došla do izolacije, a Luka Vujović je već ležao u svom krevetu, te mu se tako obratila.

- Znači odlučio si raskinuti, je l' - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam...Dobro, jesam, ako ti kažeš tako - rekao je Luka.

- Šta te muči?! Neki drugi problem ili ja, budi iskren - rekla je Aneli.

- Ništa, neću sada da pričam. Ne muči me ništa više, mučila si me ti. Lepo, tvoje ponašanje prema meni - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moje ponšanje?! Znači ti smatraš da je moje ponašanje užasno, a tvoje savršeno - rekla je Aneli.

- Aneli tvoje je najbolje ponašanje, moje je najgore. Aneli, ne verujem ti...Ne, to nije verenica, imam ku*ac na bicikli, takva idi i budi Asminu i Janjušu. Želim da prekinemo, nikada nisam pomislio da budem s drugom, ući ću kada te prebolim s drugom da ti dokažem da me ne zanimaš. Nemamo isti pogled na svet - rekao je Luka.

- Je l' isti pogled kada verenicu veriš i kažeš drugu da mi uzme telefon ako te prevarim?! Evo ti tvoj je*eni prsten - rekla je Aneli i ponovo je gađala Luku prstenom.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

