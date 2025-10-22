AKTUELNO

To traje od prvog dana: Filip razotkrio sve detalje TAJNOG FLERTA sa Teodorom Delić! Čeka da je Bebica ostavi i da krene u napad! (VIDEO)

Više ne može da ćuti!

Filip Đukić otkrio je sve detalje tajnog flerta sa Teodorom Delić i priznao da se njih dvoje gledaju od prvog dana "Elite 9".

- Sviđa ti se Teodora Bebicina? Je l' za ozbiljno ili par noći? - pitao je Alibaba.

- Za ozbiljnu vezu - rekao je Filip.

- Je l' bi joj spremao večeru svaku noć? - pitao je Alibaba.

- Ne bre. Ja Bebici nisam prišao od prvog dana jer sam video šta se dešava. Čovek nije ništa kriv, čovek je okej, ali brate to je svaki dan - pričao je Filip.

- Rekao mi je danas da ne želi ništa dok ona ne raskine i da neće do tad da se meša - rekao je Terza.

- Ja nisam rekao da je ona za opaliti. Dačo, da li ti je Bebica drug? Što mu ne kažeš? - rekao je Asmin.

- Ona je meni rekla: "Zašto Filip sedi pored Maje?", tad je Bebica bio u wc. Ja sam rekla da mu se sviđa, a ona je rekla da mu se sviđa samo utorkom - govorio je Terza.

- Da li te gleda Teodora? - pitala je Mina.

- Da, od prvog dana. Ja nisam hteo da kažem Anđelu jer se druži sa njima od prvog dana, ali sam mu to napisao kad sam pisao ono za radio. Ja sam imao papir i pokazivao sam mu slova. Ja s namerom nisam pričao s Bebicom jer sam video to od prvog dana - priznao je Filip.

- Znaš u koliko situacija ona mene pita da li ima nešto novo. Maja Marinković i Sara su provalile - rekao je Terza.

- Zato je Maja rekla Teodori da je bolje da se ne meša kad je bilo ono za nas i Luku - dodao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

