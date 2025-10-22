Pomaže mu da ubije vreme dok čeka raskid Teodore i Bebice: Vanja i ovaj utorak pala na Filipom šarm, nakon sedam dana ignorisanja završili zajedno u krevetu! (VIDEO)

Nije imuna na njega!

Vanja Prodanović nije mogla da ostane imuna na šarm Filipa Đukića, pa ga je pustila da ponovo završi kod nje u krevetu, iako od prošlog utorka nij eimao komunikaciju sa njom.

Njih dvoje su se zavukli pod jorgan, gde su razmenjivali nežnosti i uživali u bliskim momentima. Po svemu sudeći Vanji nije bio ni problem što je sam par trenutaka pre toga saznala da se Filipu od prvog dana sviđa Teodora Delića, već je rešila da mu ubije vreme dok čega njen raskid sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić