SPAO IM POKRIVAČ USRED AKCIJE: Filip i Vanja totalno izgubili kontrolu! Izmenjali više poza, SVE SE VIDELO! (VIDEO 18+)

Šok prizor!

Vanja Prodanović nije mogla da ostane imuna na šarm Filipa Đukića, pa ga je pustila da ponovo završi kod nje u krevetu, iako od prošlog utorka nije imao komunikaciju sa njom.

Pomaže mu da ubije vreme dok čeka raskid Teodore i Bebice: Vanja i ovaj utorak pala na Filipom šarm, nakon sedam dana ignorisanja završili zajedno u k

Njih dvoje su se u krevetu prepustili strastima, pa je došlo do žestoka akcije.

U jednom trenutku dok su menjali poze spao im je pokrivač, pa se videlo više nego što su njih dvoje planirali, ali ih to nije poremetilo da nastave tamo gde su stali i uživaju u strastvenom jutru.

To traje od prvog dana: Filip razotkrio sve detalje TAJNOG FLERTA sa Teodorom Delić! Čeka da je Bebica ostavi i da krene u napad! (VIDEO)

Autor: A. Nikolić

