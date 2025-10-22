AKTUELNO

Domaći

Divljačka akcija kakvu do sad niste videli: Filip i Vanja isprobali sve što može u krevetu! Sve je sevalo na sve strane, ALI BUKVALNO! (VIDEO 18+)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Spao im pokrivač više puta tokom žestoke akcije!

Vanja Prodanović nije mogla da ostane imuna na šarm Filipa Đukića, pa ga je pustila da ponovo završi kod nje u krevetu, iako od prošlog utorka nije imao komunikaciju sa njom.

SPAO IM POKRIVAČ USRED AKCIJE: Filip i Vanja totalno izgubili kontru! Izmanjali više poza, SVE SE VIDELO! (VIDEO 18+)

Njih dvoje su se u krevetu prepustili strastima, pa je došlo do žestoka akcije.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom trenutku dok su menjali poze spao im je pokrivač, pa se videlo više nego što su njih dvoje planirali, ali ih to nije poremetilo da nastave tamo gde su stali i uživaju u strastvenom jutru.

Trač partija kakvu niste do sad čuli: Odabrani se okupili u dnevnoj sobi, pa prečešljali sve goruće teme! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

