NOĆAS JE SVE GORELO: Alibaba i Mina bili na korak do poljupca, Luki i Aneli nikad brže pukla veridba, a Filip priznao koja zauzeta takmičarka ga merka!

Šok otkriće!

Nerio Ružanji, rešio je da se sinoć na žurki dobro provede, te je tako čim je ušao prišao Maji Marinković koja je bila na svom dobro poznatom mestu kod rulet stola. Tom prilikom, on je nazdravio, a potom i zaplesao sa Majom, time dokazavši s kim želi da provede nezaboravnu ludu noć na žurki.

Mina Vrbaški otkrila je Asmin Durdžiću da detaljno prati šta se dešava na žurki, a posebno joj je privuklo pažnju kako ga Aneli Ahmić prati pogledom.

- Kako ona traži pogledom. Aneli ga samo gleda, a ja ga gledam - rekla je Mina.

Maja Marinković otkako je ušla u kazino, veoma se smorila, što je i komentarisala, zato što je DJ Neba puštao stare hitove, koji njoj, očigledno ne prijaju, te tako nije nešto preterano đuskala.

Tokom žurke u kazinu dok je išla pesma Riblje Čorbe "Amsteram" Mina Vrbaški je odlučila da isproziva Jasmina Ahmić Groficu.

- Ovo peva Grofica da joj je neko ukrao biviklo - smejala se Mina.

Maja Marinković izašla je iz kazina kako bi popušila cigaretu, te je tom prilikom otkrila cimerkama šta ju je večeras iznerviralo.

- Zacrtale mi se tamo ispred ogledala. Ja ne igram sa njima...Ma ova deca, ja ne igram tako, pustite me na miru - rekla je Maja.

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški doneli su odluku da sinoć malo jače udare po alokolu, pa su u flašicu pomešali sve što su uspeli da kupe i napravili svoj koktel. Oni su ovo isto radili i prethodnog utorka, nakon čega su svojim praznanjima da su zaljbuljeno jedno u drugo kod Drveta napravili opšti haos, a ostaje da vidimo da li će slične ispade imati i večeras.

Ivan Marinković preneo je Aneli Ahmić da je Sara Raičević pričala o tome kako je Aneli navodno Luki Vujoviću zabranila da nosi kačket i naočare, kada je naišao Vujović, te mu je ona tom prilikom to i zabranila.

- Ne smeš nositi više kačket i naočare, hajde da te vidim sa naočarima - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić izašla je iz kazina, te je odmah poletela do Luke Vujovića koji se žalio Ivanu Marinkoviću na njeno ponašanje.

- Šta je bilo?! Odmah se žališ Ivanu - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić sedela je u kazinu, te je tako krenula pesma Vanje Mijatović "Košta me", a Aneli je odmah ustala s mesta kako bi zaigrala.

- Hajde bar, za ljubav našu, podigni čašu, nazdravi mome bolu - glasio je tekst pesme koji je Aneli pevala.

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić uživali su u provodu u kazinu, a najviše ih je obradovala pesma Jovane Pajić "Ludilo moje". Njih dvoje su se u jednom trenutku zagrlili i iz sveg glasa pevali stihove dobro poznate pesme, a takmičari nisu mogli da skrenu pogled s njih jer nisu navikli da su ovako prisni.

Aneli Ahmić uživala je u muzici koju je puštao dobro poznati DJ Neba, te je tako došla do Ivana Marinkovića, pa je zajedno sa njim zapevala stihove hita Jovane Pajić, "Ludilo moje".

- Pazi se ove male, ova Sara Raičević, ona samo ide i vreba - rekao je Ivan.

Asmin Duržić upitao je Milosavu Pravilović da li bi mogla da bude sa Filpom Đukićem i njim u isto vreme, a ona ga je šokirala odgovorom.

- Je l' bi mogla sa nama obojicom odjednom? - pitao je Asmin.

- Sitne ste ribe - odgovorila je Milosava.

Ilija Pečenica seo je sa Lukom Vujovićem ispred paba, te je tako porazgovarao sa njim o Aneli Ahmić.

- Moram da je sačekam da popijemo kafu da porazgovaramo - rekao je Ilija.

- Pravi grešku kao prošle godine, pa i za mene. Ja sam ovde ginuo - rekao je Luka.

Aneli Ahmić pre dve noći se uselila u "Elitu 9", te je tom prilikom napala svoj sestrića Nerija Ružanjija, za kog je istakla da je 90 odsto kompletne priče o Siti Ahmić slagao, što je njega uzrujalo. Sada, ona je stala pored Nerija koji je bio kod stola za rulet, te ga je tom prilikom zagrlila, pa igrala sa njim.

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški pravili su plan kako da se izbore za još alkohola, a onda su odlučili da pitaju Danila Daču Virijevića da ode do Drveta i otkrije neke tajne kako bi im pomogao u tome.

- Rešite piće, nemam šta da vam govorim. Neke tajne se odaju za tri boce, a neke za četiri piva, a vi razmislite - pričao je Asmin.

Mina Vrbaški skrenula je pažnju Asminu Durdžiću da pogleda kako Aneli Ahmić i Borislav Terzić Terza prisno plešu na bini.

- Vidi Terzu - rekla je Mina.

- Pusti ga, rekao sam mu ja to da radi - dodao je Asmin.

Mina Vrbaški provalila je Terzu u nameri da predloži zadatak koji bi uradio kako bi dobio alkohol, te je odmah izljubomorisala.

- Ja sam tebe hteo da iznenadim - rekao je Terza.

Tokom žurke Murat je otkrio Asminu Durdžiću da Aneli Ahmić sve vreme gleda u njega.

- Aneli svaki minut gleda ovde - rekao je Murat.

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški grlili su se u kazinu i uživali u domaćim hitovima, a on je onda poželeo da naruči pesmu "9000 metara", što joj je i rekao.

- Ajde da poručimo onu 9000 metara - rekao je Asmin.

Međutim, Alibaba je nakon toga otišao do Borislava Terzića Terze i rekao mu da on poruči tu pesmu u svoje ime za Minu.

Asmin Durdžić otkrio je da želi da čuje pesmu "9000 metara", što je rekao Mini Vebaški, ali nije želeo da je on naruči, pa je rekao Borislavu Terziću Terzi da to uradi i posveti je Mini. Kad je Joca Stefanović počeo da peva pesmu i na mikrofon rekao da je Terza posvetio Mini, Alibaba ju je uhvatio za ruku i tako su zajedno plesali, a Terzi sigurno ovaj prizor nije prijao jer redovno pravi ljubomorne scene zbog njihove bliskosti.

Borislav Terzić Terza prišao je Aneli Ahmić koja je stajala za rulet stolom, te je tako započeo razgovor s njom.

Asmin Durdžić, Mina Vrbaški i Danilo Dača Virijević razgovarali su u pušionici i smišljali plan da dođu do još alkohola.

- Preko mene u šumu nećete - smejao se Asmin.

Luka Vujović prišao je Aneli Ahmić, te je odmah suočio sa tim što je pričala Terzi.

- Šta sa Terzom pričaš da ja tebe ne volim i da igram s tobom rijaliti - rekao je Luka.ž

- Aj me mani, Terza je pijan - rekla je Aneli.

- Nisi rekla da te ne voli - rekao je Terza.

- Lažeš - rekla je Aneli.

Asmin Durdžić, Mina Vrbaški i Danilo Dača Virijević sakrili su se iza stuba kako bi prisluškivali razgovor Aneli Ahmić i robota Roše.

- Nemoj da gledaš - rekla je Mina.

Aneli Ahmić počela je da divlja nakon što se Luka Vujović okrenuo i otišao.

- Što si mu rekao kada nisam tako rekla?! Nisam ti rekla da me ne voli - rekla je Aneli.

- Ja te znam kako dišeš, tvoj osmeh i ovo akda ti se podigne - rekao je Terz.a

Aneli Ahmić iznervirala se zbog Toše koji joj se nije obratio, te je tako došla do njega da porazgovaraju.

- Čula sam da si pristrasan...Jako ti je lepa jakna, to moram da te pohvalim, a gde su cipele?! - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić dobila je nagradu od Toše koju joj je obećao, a potom je prišao Asmin Durdžić sa svojom ekipom, te je prekinuo njihov razgovor. Aneli ga je videla, te je odmah napala Tošu jer se okrenuo ka Asminu, dok je Durdžić dobacivao da je ljubomorna.

Aneli Ahmić došla je do Luke Vujovića, te su tom prilikom ušli u svađu oko njihovog odnosa.

- Kakve namere imaš - pitala je Aneli.

- Ti misliš da ja s tobom igram rijaliti i da te ne volim - pitao je Vujović.

- Mislim, da - rekla je Aneli.

- Ništa, razilazimo se i to je to! Nema potrebe da budemo zajedno, završavamo svaki odnos i to je to - rekao je Luka.

Asmin Durdžić rekao je robotu Toši da će uću u pab "Priajtelji" kako bi spustio loptu sa Aneli Ahmić, a za to je tražio po pivo za Minu Vrbaški, Danila Daču Virijevića i njega.

Mina Vrbaški doletela je do Aneli Ahmić koja je pričala sa Tošom, te je tako izbila žestoka svađa u dvorištu.

- Tebi sestra hoće da iskasapi Hanu, tvoja sestra je monstrum. Gledaš u Anđela dok se ljubiš sa Lukom, svi smo videli - urlala je Mina, dok je Aneli bežala od nje.

Asmin Durdžić izleteo je iz kazina čim je saznao da se Mina Vrbaški svađa sa Aneli Ahmić. On ju je odmah uhvatio za ruku i jasno joj stavio do znanja da ne sme da dozovli da im njegova bivša partnerka uništi veče.

Luka Vujović ostao je u pabu nakon što ga je Aneli Ahmić ostavila, te su tako došle Boginja i Sara Raičević.

- Ružno ti je bez kačketa, loše te je posavetovala verenica, stavi ponovo kačket, lepše ti je - rekla je Sara.

Milena Kačavenda predložila je Asminu Durdžiću da idu kod Drveta i traže zadatak, a on je želeo da tajnu otkriju bar Mini Vrbaški jer ne želi da ona bude ljubomorna, ali ga je Milena sprečila u tome.

- Ajde da kažemo samo Mini da ne bude ljubomo - govorio je Asmin, ali se ujeo za jezik da ne završi rečenicu.

Nenad Macanović Bebica i Dača Virijević došli su kod Drveta mudrosti, kako bi sa njim porazgovarali.

- Mi smo posle sedam dana zadatka došli, nadam se da ću moći da poljubim svoju devojku, jer se suzdržavam i pravim lud - rekao je Bebica.

Aneli Ahmić sela je pored Luke Vujovića, te je on tako izgoreo na njene doskočice i otkrio joj da je od večeras slobodna.

- Od sutra si slobodna, sada si slobodna, vozi svoj rijaliti - rekao je Luka.

Mina Vrbaški žestoko je zamerila Asminu Durdžiću jer je otišao kod Drveta sa Milenom Kačavendom, a ne sa njom.

- Prodao nas je, sa Kačavendom hoće kod Drveta, a sa nama ne - rekla je Mina.

Milena Kačavenda došla je sa Asminom Durdžićem do Drveta mudrosti, te su tako porazgovarali sa njim o ideji koju su dobili za zadatak.

- Imamo problema sa svima, svi žele u kući da se Milena Kačavenda i ja posvađamo na krv i nož i mi smo spremni da to uradimo do utorka - rekao je Asmin.

Mina Vrbaški žestoko je zamerila Asminu Durdžiću jer je otišao kod Drveta sa Milenom Kačavendom, a ne sa njom. Međutim, njihov sukob nije dugo trajao, pa su brže-bolje počeli da igraju u kazinu i jedno drugom nalivaju pivo u usta.

Ilija Pečenica ušao je u pab "Prijatelji" kako bi porazgovarao sa Aneli Ahmić, nakon što je vratila Luki Vujoviću verenički prsten.

- Ja ti pričam onako iskreno, ginuo je za tebe, borio se maksimalno. Napolju je možda izgledalo tako kako si gledala, ni blizu toga nije bilo - rekao je Ilija.

Luka Vujović razgovarao je sa Ilijom Pečenicom o haosu koji je noćas imao sa Aneli Ahmić. On je doneo odluku da stavi tačku na njihov odnos, a onda progovorio i o pričama da mu se dopala Maja Marinković.

- Ne zanima me više. Ja sam realan, ne zanima me. Ja nju nisam uvredio otkako je ušla, a ona je meni 20 uvreda rekla. Kad bude videla šta je imala pored sebe shvatiće. Istina je da nemam poverenje u nju, evo to je istina. Ja imam 100 razloga za to, a ne zbog toga što je došlo ovde nego zbog drugih. Imam milion razloga - pričao je Luka.

Zorica Marković došla je do paba gde je ležala utučena Aneli Ahmić, te je tako porazgovarala sa njom o situaciji sa Lukom Vujovićem.

- Ovaj Sale drtlja, sve im je preneo, ispričao im...Ispričao ovima, krdu, odnosno rasp*ndrkači - rekla je Zorica.

- Da sam prsten vratila - pitala je Aneli.

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški bili su jako bliski u kazinu, pa su u jednom trenutku dok su šaputali bili na korak do poljupca, a ona je sve vreme gledala u kamere.

Luka Vujović i Aneli Ahmić noćas su se žestoko posvađali, a nakon što mu je ona vratila verenički prsten odlučio je da zauvek stavi tačnu na njihovu ljubavnu priču. On je otišao u sobu za izolacije i nakon drame razdvojio njihove dušeke, kako bi joj jasno stavio do znanja da je gotovo, a ostaje da vidimo šta će da se dešava u nastavku noći.

Aneli Ahmić došla je do Luke Vujovića, te mu se tom prilikom obratila dok je on sedeo sa Ilijom Pečenicom.

- Od sutra nismo više zajedno, to neka ti bude jasno. Od sutra gledaš drugog Luku! To sam čekao Aneli, da. Gledaćeš klipove sa drugim ženama - rekao je Luka.

Aneli Ahmić rešila je da, kako je pričala, kazni Luku Vujovića zbog njegovog ponašanja dok nije bila u Eliti, no, međutim, večeras joj se to obilo o glavu. Naime, kako ga je nekoliko puta provocirala pred drugim ljudima, on joj je rekao da je slobodna, te mu je ona tako vratila verenički prsten, tako što ga je bacila nazad.

Nakon što se isplakala, Aneli Ahmić ponovo je izašla ispred izolacije gde je ležao Luka Vujović, te ga je tom prilikom napala.

- Glumi žrtvice, glumi žrtvu. Što glumiš žrtvu?! Idi na žurku - rekla je Aneli.

Filip Đukić prišao je Luku Vujoviću koji je ronio gorke suze ispred izolacije i na sve moguće načine pokušavao da mu pruži utehu, ali mu to nije polazilo za rukom i Luka je sve više plakao.

Tanja Boginja nedavno je priznala da je bacila oko na Anđela Rankovića, a večeras joj se posrećilo, pa je on napravio prvi korak i prišao joj je. Boginja je već priznala da se zbog njega menja i popravlja svoje ponašanje, što je i Anđelo primetio.

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški osamili su se u pušionicu i u svom stilu i kroz šifre komentarisali dešavanja oko sebe.

Aneli Ahmić prišla je stolu ispred paba za kojim je sedeo Luka Vujović sa Filipom Đukićem, te je tako Luka ustao i otišao, a Đukić je nastavio razgovor sa Aneli.

Ilija Pečenica došao je u pušionicu i sa Minom Vrbaški i Asminom Durdžićem započeo žestoku pljuvačinu po Aneli Ahmić zbog ponašanja prema Luki Vujoviću.

Asmin Durdžić prolazio je kroz spavaću sobu sa Minom Vrbaški, a Aneli Ahmić i Uroš Stanić počeli su da ga provociraju i prozivaju Minu, zbog čega je njemu pala roletna.

Dušica Đokić stajala je ispred kazina sa Vanjom Živić, te se tako požalila oko Viktora Gagića.

I nakon što su Terza i Asmin izašli iz spavaće sobe, Dača Virijević nastavio je da uhodi Aneli Ahmić, te je tako došao do nje kako bi je provocira.

Borislav Terzić Terza završio je u suzama jer je Uroš Stanić vređao Minu Vrbaški. Ona je pomislila da plaće zbog ćerke, ali je on to demantovao i rekao da je zbog nje.

Aneli Ahmić ponovo je došla do izolacije, a Luka Vujović je već ležao u svom krevetu, te mu se tako obratila.

Asmin Durdžić ležao je na krevetu sa Minom Vrbaški, a onda je upitao da li je gladna kako bi rekli Borislavu Terziću Terzi da im spremi da jedu.

Marko Janjušević Janjuš, ovonedeljni vođa, odabrao je Milenu Kačavendu za svoju omiljenu ličnost, te kako su već nedelju dana nasamo u hotelu, njih dvoje često razgovaraju.

Maja Marinković gledala se u ogladelo i merila da li se ugojila za ovih mesec dana. Ona je shvatila da je vreme da se baci na vrele akcije, kako ne bi imala višok kilograma.

Filip Đukić prišao je Aneli Ahmić, koja ga je odmah navela da sedne pored nje i priznao joj ko mu se sviđa.

Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza za sam kraj žurke odlučili su da odu do kazina, kako bi poručili jednu pesmu. Njih je DJ Neba obradovao, pa je pustio ceo miks domaćih hitova.

Nakon što ga je gađala vereničkim prstenom, Aneli Ahmić popričala je sa Filipom Đukićem u spavaćoj sobi, a potom se zajedno s njim vratila u izolaciju.

Maja Marinković kukala jer ju je Marko Janjušević Janjuš poslao u kući Odabranih jer sad tamo mora da boravi sa Asminom Durdžićem.

- Ne znam što me je Janjuš stavio tamo da budem... Nije mi baš gas, ako ćeš iskreno. Znaš kako mi se ne ide - rekla je Maja.

Aneli Ahmić sedela je sve vreme u svom krevetu u potpunoj tišini, dok je Luka Vujović, s druge strane, ležao i nije joj se obratio.

Asmin Durdžić, Borislav Terzić Terza, Filip Đukić, Jovan Jovičić, Viktor Gagić i Mina Vrbaški do jutra su ludovali u kazinu, a DJ Neba ispunjavao je njihove muzičke želje.

Tanja Stijelja Boginja došla je do pušionice gde su sedele Sandra Todić i Sara Raičević, te je tako otkrila šta je pričala sa Minom Vrbaški.

- Pričala mi je Mina, pokušala je da mi kaže, ali ne sme, rekla je da će sutra, Anđelo kada je davao intervju, šta je pričao za mene, pričaćemo sutra o svim detaljima - rekla je Boginja.

Miladin Srdanov ležao je u svom krevetu, te je sve vreme ćaskao sa Brankom Živićem i Milanom Stojičkovićem.

Filip Đukić prišao je Vanji Prodanović u kući Odabranih i ponudio joj da jede sa njim, ali je ona to odbila.

Filip Đukić otkrio je sve detalje tajnog flerta sa Teodorom Delić i priznao da se njih dvoje gledaju od prvog dana "Elite 9".

Aneli Ahmić prošetala je spavaćom sobom i Belom kućom, te je malo bila u pabu sa Lepim Mićom, nakon čega je rešila da ponovo ode do izolacije. Naime, tamo je ležao Luka Vujović, koji je sve vreme razmišljao, pretpostavljamo, o celokupnoj situaciji. Tom prilikom Aneli je sela na njegov krevet, pa ga potom i zagrlila.

Takmičari su se okupili u kući Odabranih i organizovali nikad veću trač partiju, kako bi sumirali utiske svega što se danas dešavalo.

Vanja Prodanović nije mogla da ostane imuna na šarm Filipa Đukića, pa ga je pustila da ponovo završi kod nje u krevetu, iako od prošlog utorka nije imao komunikaciju sa njom.

Autor: N.Panić