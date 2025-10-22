Osmislio sve do najsitnijeg detalja: Bebica ne može da dočeka 1. novembar da veri Teodoru, ne krije sreću zbog uspešnog zadatka! (VIDEO)

Oduševljen!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić otišli su kod Drveta mudrosti kako bi im ono saopštilo da je Bebica uspešno odradio zadatak, a kada je Teodora otišla , Bebica je progovorio o nagradi.

- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.

- Mi spavamo bukvalno kao sijemski blizanci - rekla je Teodora.

- Baš mi je bilo teško, ali mislim da je bilo vredno - rekao je Bebica.

- Obzirom na to da je ovo bila Nenadova želja, nasamo sa njim bih voleo da porazgovaram s njim - reklo je Drvo.

- Jedva sam izdržao Drvce, ona je otišla - rekao je Bebica.

- Šta si planirao? - upitalo je Drvo.

- Voleo bih da na Rajskom ostrvu s našim prijateljima provedemo nekih dva sata, a Dača i ja smo i pričali. Vezali bi oči Teodori, napravili bi iznenađenje i to bi bilo 1.11 - rekao je Bebica.

- U redu, ništa nemoj da brineš. Porazgovaraćemo ti i ja o svim detaljima - reklo je Drvo.

- Važi, da li bi mogao da nam pustiš sad našu pesmu: ''Moje si nebo?'' - rekao je Bebica.

- Moraš mi reći neku tajnu - reklo je Drvo.

- Primetio si sinoć kako su očijukali Anđelo i Aneli, a nas dvoje kad smo pričali u jednom trenutku o njemu i njoj, on je mene šutnuo da ćutim. Mislim da Anđelo ima simpatije ili pretenzije da se malo više druži sa Aneli - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić