Nadam se da ćemo ostati zajedno, ali... Aneli ogolila dušu i progovorila o problemima s Lukom, više mu ne veruje u emocije! (VIDEO)

Nije joj lako!

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti kako bi s njim porazgovarala o svojim problemima, a ona je ovom prilikom otkrila da li će se pomiriti sa Lukom Vujovićem.

- Šta se sada dešava između tebe i Luke? - upitalo je Drvo.

- Zategnuti su odnosi jako, a da se nije desila izolacija ja bih se distancirala. Ja iako sam ljuta, moja emocija prema Luki je stvarno jaka jer smo živeli napolju i ovde. Napolju sam gledala njegove greške i bila sam jako razočarana, ali mislim da ovaj odnos ima emocije. Mnoge stvari su se izdešavale, ne znam šta će naredni period doneti. Ja se nadam da ćemo ostati zajedno, ali ako se nastavi ova tenzija onda ne mogu da tvrdim - rekla je Aneli.

- Sinoć je delovalo kao da je Luka doneo konačnu odluku o raskidu - reklo je Drvo.

- I meni je izgledalo, zato sam ga par puta pitala da bude iskren. Trebao je samo da mi kaže iskreno, ali neke stvari ne mogu da znam i to me remeti. Čekaćemo reakcije i klipove, pa ću videti sve. Ne mogu da odgonetnem neke stvari - rekla je Aneli.

- Polako Aneli moja, sve dođe na svoje i potrebno je vreme za neke stvari - reklo je Drvo.

- Slažem se, ali ja sam jedno gledala napolju, a mene svi nabeđuju da je on lud za mnom i da me on voli. Sad sam opet kriva ja što sam mu zamerila neke stvari koje sam gledala svojim očima, a ja sam i dobro reagovala kako umem - rekla je Aneli.

- Želeo sam danas samo da te pozdravim jer se dugo nismo videli - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić