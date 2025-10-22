AKTUELNO

Domaći

Nadam se da ćemo ostati zajedno, ali... Aneli ogolila dušu i progovorila o problemima s Lukom, više mu ne veruje u emocije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti kako bi s njim porazgovarala o svojim problemima, a ona je ovom prilikom otkrila da li će se pomiriti sa Lukom Vujovićem.

- Šta se sada dešava između tebe i Luke? - upitalo je Drvo.

pročitajte još

Luka će poludeti: Anđelo i Aneli ponovo komuniciraju očima, ne mogu da sakriju osmeh! (VIDEO)

- Zategnuti su odnosi jako, a da se nije desila izolacija ja bih se distancirala. Ja iako sam ljuta, moja emocija prema Luki je stvarno jaka jer smo živeli napolju i ovde. Napolju sam gledala njegove greške i bila sam jako razočarana, ali mislim da ovaj odnos ima emocije. Mnoge stvari su se izdešavale, ne znam šta će naredni period doneti. Ja se nadam da ćemo ostati zajedno, ali ako se nastavi ova tenzija onda ne mogu da tvrdim - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sinoć je delovalo kao da je Luka doneo konačnu odluku o raskidu - reklo je Drvo.

- I meni je izgledalo, zato sam ga par puta pitala da bude iskren. Trebao je samo da mi kaže iskreno, ali neke stvari ne mogu da znam i to me remeti. Čekaćemo reakcije i klipove, pa ću videti sve. Ne mogu da odgonetnem neke stvari - rekla je Aneli.

pročitajte još

Nije dugo potrajalo! Palo pomirenje, Aneli povukla prvi potez, Luka je privukao uz sebe i snažno zagrlio (VIDEO)

- Polako Aneli moja, sve dođe na svoje i potrebno je vreme za neke stvari - reklo je Drvo.

- Slažem se, ali ja sam jedno gledala napolju, a mene svi nabeđuju da je on lud za mnom i da me on voli. Sad sam opet kriva ja što sam mu zamerila neke stvari koje sam gledala svojim očima, a ja sam i dobro reagovala kako umem - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želeo sam danas samo da te pozdravim jer se dugo nismo videli - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

'CEO ŽIVOT SE BORIM S VETRENJAČAMA, PA MORAM I OVOG PUTA!' Matora kod Drveta ogolila dušu i progovorila o odnosu sa Anitom, otkrila koliko je izgubila

Zadruga

Ne mogu da je prepoznam: Milosava otvorila dušu Janjušu, pa mu se požalila na Aleksandrino ponašanje (VIDEO)

Zadruga

Raskid je slomio na komade: Aneli se osamila i gleda u jedu tačku, posle rastanka sa Lukom ne dolazi sebi! (VIDEO)

Zadruga

VUČEM TRAUME OD MALENA: Aleksandra sa suzama u očima progovorila o bivšem mužu, pa istakla da ne veruje Milovanu ni reč! (VIDEO)

Zadruga

Nisam dobro, ogrešila sam se o jedno dete: Aneli i dan danas ne može da preboli abortus s Janjušem, umalo zaplakala! (VIDEO)

Zadruga

Od tuge se rasula na komade: Aneli nakon raskida sa Lukom prolila reku gorkih suza! (VIDEO)