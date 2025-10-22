Ako raskine, čekam je da mi uđe... Ivan priznao da bi se pomirio sa Aleks Nikolić, još je nije preboleo! (VIDEO)

Prošle godine je tvrdio drugačije!
Ivan Marinković priznao je svojim cimerima da čeka Aleksandru Nikolić, svoju bivšu devojku u ''Eliti 9'', kako bi se ponovo spojili, ali je ipak shvatio da to nije moguće obzirom da je i dalje u vezi sa Milovanom Minićem.
- Kakva majka, takva ćerka Ivane. Moram da ti kažem da Milosava ništa bolja nije - rekao je Uroš.
- Čekam Aleksandru da mi dođe slobodna i onda da ... - rekao je Ivan.
- Ona može da uđe samo ako raskine s Milovanom - rekao je Uroš.
- Da, s njim neće sigurno - rekao je Ivan.
Autor: N.Panić