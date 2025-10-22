AKTUELNO

Zadruga

Ako raskine, čekam je da mi uđe... Ivan priznao da bi se pomirio sa Aleks Nikolić, još je nije preboleo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prošle godine je tvrdio drugačije!

Ivan Marinković priznao je svojim cimerima da čeka Aleksandru Nikolić, svoju bivšu devojku u ''Eliti 9'', kako bi se ponovo spojili, ali je ipak shvatio da to nije moguće obzirom da je i dalje u vezi sa Milovanom Minićem.

- Kakva majka, takva ćerka Ivane. Moram da ti kažem da Milosava ništa bolja nije - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čekam Aleksandru da mi dođe slobodna i onda da ... - rekao je Ivan.

- Ona može da uđe samo ako raskine s Milovanom - rekao je Uroš.

- Da, s njim neće sigurno - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

