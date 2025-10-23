AKTUELNO

Domaći

Marko Đedović nastavlja da RASKRINKAVA: Obelodanio sve Aneline planove za raskid s Lukom, pa izneo i DOKAZE šta je Ahmićeva zapravo radila iza njegovih leđa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Ne piše im se dobro, kad Đedović iznese sve javno!

Velika pompa digla se ulaskom Aneli Ahmić u Elitu 9, a sad se na svom profilu na Instagramu oglasio Marko Đedović.

Naime, kako je on istakao na storiju, dokaze ima za sve, a sad je obelodanio Lukinu fotografiju sa malom Norom i prepisku koja dokazuje da je Aneli ovu sliku poslala iz grupa koje je Luka slao grupama da ''muze pare'', kako ga je Ahmićeva optuživala.

Foto: Instagram.com

- Pošto pojedini članovi porodica tvrde da nije istina, reći ću vam istinu, Aneli je ovu sliku poslala iz grupa koje je Luka grupama slao da muze pare kako ona kaže, ja dokaze imam za sve, ne čačkajte mečku... Aneli kad krene raskid pošto je to planirala, da se izbacuje da ne odu fanovi kod njega. To je i njemu rekla tamo, jer je i te prepiske njega sa tim fanovima dobila, postoji još jedna stvar koju je poslao, ali to čuvam za kasnije, jeziva je, a tiče se nje. Tako da bolesnici da ne dobijete sve, a to je kraj - poručio je Đedović putem storija i dodao:

- Slikajte i šerujte ovo jer neću kretene da držim ceo dan na storiju, čuvam insta za premijeru nečega, ako me čačnu. Hvala!

Autor: Pink.rs

#ANELI AHMIĆ

#Dokaz

#Marko Đedović

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE MOŽE DA SE OPERE! Mimas obelodanila kompletnu ISTINU o Sanji, pa je saterala u ćošak, Marko popucao po svim šavovima (VIDEO)

Domaći

Htela sam da zaštitim Luku, to je bila tajna... Keti Samardžić se oglasila za Pink.rs i otkrila sve o Lukinom poljupcu s Draganom: Ovo je istina (FOTO

Domaći

Bezobrazluk! Vidim i napolju je trend da je Đedović kriv za sve: Marko se oglasio za Pink.rs nakon sinoćnjeg Pejinog gostovanja i pomirenja sa Enom, ž

Domaći

Ljubav na tankom ledu: Aneli očajna zbog Lukinog flerta sa Majom Marinković, priznala da li mu sprema ŠUT-KARTU! (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Gastoz pobesneo na Peju, ne može da prihvati što je odvajao Enu od njega, Jovan pokušao da spusti loptu! (VIDEO)

Domaći

'DOKTOR ZA ROKENROL' SE OPORAVLJA! Milić Vukašinović ima dobre vesti! ''Možda neću morati na operaciju srca''