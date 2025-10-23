Marko Đedović nastavlja da RASKRINKAVA: Obelodanio sve Aneline planove za raskid s Lukom, pa izneo i DOKAZE šta je Ahmićeva zapravo radila iza njegovih leđa (FOTO)

Ne piše im se dobro, kad Đedović iznese sve javno!

Velika pompa digla se ulaskom Aneli Ahmić u Elitu 9, a sad se na svom profilu na Instagramu oglasio Marko Đedović.

Naime, kako je on istakao na storiju, dokaze ima za sve, a sad je obelodanio Lukinu fotografiju sa malom Norom i prepisku koja dokazuje da je Aneli ovu sliku poslala iz grupa koje je Luka slao grupama da ''muze pare'', kako ga je Ahmićeva optuživala.

- Pošto pojedini članovi porodica tvrde da nije istina, reći ću vam istinu, Aneli je ovu sliku poslala iz grupa koje je Luka grupama slao da muze pare kako ona kaže, ja dokaze imam za sve, ne čačkajte mečku... Aneli kad krene raskid pošto je to planirala, da se izbacuje da ne odu fanovi kod njega. To je i njemu rekla tamo, jer je i te prepiske njega sa tim fanovima dobila, postoji još jedna stvar koju je poslao, ali to čuvam za kasnije, jeziva je, a tiče se nje. Tako da bolesnici da ne dobijete sve, a to je kraj - poručio je Đedović putem storija i dodao:

- Slikajte i šerujte ovo jer neću kretene da držim ceo dan na storiju, čuvam insta za premijeru nečega, ako me čačnu. Hvala!

Autor: Pink.rs