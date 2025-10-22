AKTUELNO

Jadno i odvratno, pokazala si ljudima da si MONSTRUM: Hana uzvraća udarac Siti! Ahmićeva udarila verenicu svog sina tamo gde je najviše boli, pa dobila žestoku povratnu (FOTO)

Ovo joj nikad neće zaboraviti!

Nakon što je Sita Ahmić udarila verenicu svog sina Neria, Hanu u najbolniju tačku, čime je pokazala dokle ide njena zloba i pakost, ona se oglasila putem storija na Instagramu i uputila joj žestoku povratnu.

- Ova zadnja Sitina objava mislim da je jadna i odvratna. Njene laži me nisu dirale, čak su mi smešne, ali udaranje na traumu iz detinjstva i života, ismevanje nekoga jer nije imao obitelj mislim da govori kakva si ti, i sada si pokazala ljudima da si monstrum - napisala je Hana i dodala:

- Ja imam 23 godine, ti imaš 45 tvoja obitelj nije bajna i sama znaš što ste radili jedno drugima, ali ja u to ulaziti neću. Mislim da nije bilo potrebno ovako da pišeš, i ja sam nečije dete i ja imam osećaje i za druge ljude, ti nemaš ni za koga - poručila je Hana putem Instagram storija.

