Ovo joj nikad neće zaboraviti!
Nakon što je Sita Ahmić udarila verenicu svog sina Neria, Hanu u najbolniju tačku, čime je pokazala dokle ide njena zloba i pakost, ona se oglasila putem storija na Instagramu i uputila joj žestoku povratnu.
- Ova zadnja Sitina objava mislim da je jadna i odvratna. Njene laži me nisu dirale, čak su mi smešne, ali udaranje na traumu iz detinjstva i života, ismevanje nekoga jer nije imao obitelj mislim da govori kakva si ti, i sada si pokazala ljudima da si monstrum - napisala je Hana i dodala:
- Ja imam 23 godine, ti imaš 45 tvoja obitelj nije bajna i sama znaš što ste radili jedno drugima, ali ja u to ulaziti neću. Mislim da nije bilo potrebno ovako da pišeš, i ja sam nečije dete i ja imam osećaje i za druge ljude, ti nemaš ni za koga - poručila je Hana putem Instagram storija.
Autor: Pink.rs