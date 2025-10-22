Ovo će ga zaboleti: Aneli priznala Neriu da mu da ne veruje da je Sita htela da gurne trudnu Hanu niz stepenice! (VIDEO)

Jadan!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić i Nerija Ružanjija koji su progovorili o svojoj porodičnoj situaciji.

- Ja samo moram da kažem da je meni majka pretila i Hana će vratiti sve poruke, tako da mora da zna da ja pričam istinu - rekao je Hana.

- Ja ne verujem da je moja sestra ikada htela da gurne trudnu ženu niz stepenice - rekla je Aneli.

- Nije samo to pretila već da će je izrezati i platiti nekom 500 evra da je pretuče - rekao je Nerio.

- Ja u to ne mogu da poverujem - rekla je Aneli.

- Molim samo druge da ne ćoškare i ne komentarišu moj odnos sa mojom tetkom jer su to naši porodični odnosi - rekao je Nerio.

- Mi nemamo nesuglasice, samo moram da kažem da ja verujem svojoj sestri - rekla je Aneli.

- Je l' ti znaš da je ona slala socijalnu da mi oduzme dete? - upitao je Nerio.

- Ne, ali ja isto imam najgore mišljenje o tvojoj ženi. Ja nikada ružnu reč za Hanu, čak sam joj davala i moje haljinice - rekla je Aneli.

- Da li je istina da su se Hanina tetka i Sita družile? - upitao je Bora.

- Ne, to je laž - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić