AKTUELNO

Domaći

BIZARNO! Sita Ahmić se obraćala vračarama kako bi ljubavnim ritualom vezala momka: Molila, slala šoljice kafe, a OVI podaci će sve ostaviti u ŠOKU (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Pink.rs u posedu šok dokaza!

Asmin Durdžić, nakon dve godine javnog blaćenja od strane njegove bivše partnerke Aneli Ahmić i njene porodice, rešio je da se obračuna sa svima njima, te je tako ušao u "Elitu 9" i od tada ne prestaje da intrigira javnost otkrićima. Naime, on je u jednom momentu potvrdio da se Ahmićke bave magijama, što je mnoge šokiralo

pročitajte još

Ovo će ga zaboleti: Aneli priznala Neriu da mu da ne veruje da je Sita htela da gurne trudnu Hanu niz stepenice! (VIDEO)

Sada, ekipa portala Pink.rs došla je u posed šok dokaza, tačnije prepiske koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Naime, Sita se obratila jednoj instagram stranici, od koje je zahtevala da uradi ljubavni magijski ritual vezivanja.

Kako je napisala, zanimao ju je ljubavni ritual s katancem kako bi vezala muškarca (ime poznato redakciji), s obzirom na to da je, kako je napisala, dosta zatvoren i neodlučan u vezi njih dvoje.

pročitajte još

Jadno i odvratno, pokazala si ljudima da si MONSTRUM: Hana uzvraća udarac Siti! Ahmićeva udarila verenicu svog sina tamo gde je najviše boli, pa dobil

Kada je dobila odgovor i ponudu da izreklamira ovu stranicu, ona je pristala, te je tako poslala svoju fotografiju, fotografiju muškarca, kao i datume njihovog rođenja. Naime, nakon nekoliko dana se ponovo javila, otkrivši da su se rastali, iako je pre toga poslala fotografije šoljice kafe koju joj je ta stranica tražila, te je tako molila da se sve ubrza da ga ne bi izgubila.

pročitajte još

Ekskluzivno! Prvo oglašavanje Mustafe Durdžića nakon Anelinog ulaska u Elitu: Progovorio o njoj, Staniji, pa spomenuo i Situ Ahmić! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta:

Video: Pink.rs/Privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

DOKAZ DA SU ALIBABINE PARE UKRADENE: Sita priznala da Grofica stoji iza otimačine novca, napljuvala sestru Aneli kod Asmina jer se SAMA NIJE PONUDILA

Domaći

Uhvaćena u laži: Pogledajte kako izgleda Alibabin auto koji mu je oduzet kad je Anelin brat uhapšen! (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Pogledajte koliko novca je Alibaba uplatio Aneli, za mesec dana dobila više od 4000 EVRA! (VIDEO)

Domaći

'NIKO NEMA DOKAZ O TEBI, MENI I VOŽNJI KOLIMA!' Poslušajte tajni plan Sandre Rešić, ovako je smislila da se ''OPERE'' kod Matore zbog odnosa sa Mateom

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Aneli iskoristila Alibabinu vezu sa Stanijom da glumi žrtvu, a odavno je znala da ima DRUGE DEVOJKE! Pogledajte kakve poruke je sl

Domaći

Nikad viđene fotke Aleksandre Nikolić: Svi bruje o njenoj burnoj prošlosti, a pogledajte kako je nekad izgledala (FOTO)