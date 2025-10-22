BIZARNO! Sita Ahmić se obraćala vračarama kako bi ljubavnim ritualom vezala momka: Molila, slala šoljice kafe, a OVI podaci će sve ostaviti u ŠOKU (FOTO+VIDEO)

Pink.rs u posedu šok dokaza!

Asmin Durdžić, nakon dve godine javnog blaćenja od strane njegove bivše partnerke Aneli Ahmić i njene porodice, rešio je da se obračuna sa svima njima, te je tako ušao u "Elitu 9" i od tada ne prestaje da intrigira javnost otkrićima. Naime, on je u jednom momentu potvrdio da se Ahmićke bave magijama, što je mnoge šokiralo

Sada, ekipa portala Pink.rs došla je u posed šok dokaza, tačnije prepiske koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Naime, Sita se obratila jednoj instagram stranici, od koje je zahtevala da uradi ljubavni magijski ritual vezivanja.

Kako je napisala, zanimao ju je ljubavni ritual s katancem kako bi vezala muškarca (ime poznato redakciji), s obzirom na to da je, kako je napisala, dosta zatvoren i neodlučan u vezi njih dvoje.

Kada je dobila odgovor i ponudu da izreklamira ovu stranicu, ona je pristala, te je tako poslala svoju fotografiju, fotografiju muškarca, kao i datume njihovog rođenja. Naime, nakon nekoliko dana se ponovo javila, otkrivši da su se rastali, iako je pre toga poslala fotografije šoljice kafe koju joj je ta stranica tražila, te je tako molila da se sve ubrza da ga ne bi izgubila.

Autor: Nikola Žugić