Ovo je razlog razdora između Aneli i Biljane?! Vujovićeva majka saznala ŠOK informaciju, evo o čemu se radi (FOTO)

Au, ovo menja kompletnu priču!

Aneli Ahmić otkako je ušla u "Elitu 9", veoma često ulazi u sukobe sa Lukom Vujovićem, što je mnoge nateralo da pomisle da ga navodi da raskine sa njom, dok on, s druge strane, pokušava da izgladi odnose. Naime, pre nekoliko nedelja, hipotetičko pitanje promenilo je njegovo razmišljanje, kada je stiglo da Biljana Vujović, njegova majka, navodno vređa Aneli dok je on unutra.

S druge strane, Aneli je po ulasku pokrenula aferu "telefon" - Reč je o priči da je Luka kada je ulazio u rijaliti svom prijatelju stavio do znanja da su sve njegove stvari, dokumenta, kartice, ali i telefon kod Ahmićeve, te i da ako ona napravi, kako je rekao, neku glupost i ostavi ga, da zna da ode po njegove stvari. Takođe, Aneli je otkrila da je Biljana ugasila karticu i internet jedne noći kada se ona vozila do dva sata ujutru kolima.

Sada je isplivala šok informacija o pozadini cele ove priče. Naime, kako navodi jedna fan pejdž stranica Luke Vujovića, Biljana je znala da se Aneli čuje iza njihovih leđa sa Markom Đedovićem, ali to nije mogla da priča, jer kako kažu, nije imala dokaze za to.

- Biljana je znala da se Aneli čuje i kucka sa Đedovićem...Nažalost morala je da ćuti jer nije imala dokaz. Eto dokaz vam je ispred nosa "podrško zajednička" - napisao je jedan fan pejdž.

Autor: Nikola Žugić