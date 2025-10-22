AKTUELNO

Nakon puštanja BIZARNIH prepiski Site Ahmić sa vračarom i njenim željama da VEŽE momka za sebe, oglasila se Hana, evo šta je poručila 'MAMI IZ PAKLA' (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Privatna arhiva

Nije mogla da prećuti!

Otkako je Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, kročio na imanje u Šimanovcima i u "Eliti 9" i ispričao kompletnu priču o odrastanju i o tome kako se Sita ophodila prema njemu, njegova verenica Hana ne prestaje da ratuje sa njegovom majkom na društvenim mrežama.

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić

Kako je portal Pink.rs nedavno otkrio i došao u posed šok prepiski, Sita se jednom prilikom obratila vračari kako bi je zamolila da uradi magiju vezivanja, da bi njoj dečko ostao veran i otvorio joj se, kako je sama pisala. Sve to možete detaljnije pogledati u nastavku:

pročitajte još

BIZARNO! Sita Ahmić se obraćala vračarama kako bi ljubavnim ritualom vezala momka: Molila, slala šoljice kafe, a OVI podaci će sve ostaviti u ŠOKU (FO

Nakon puštanja ove vesti, Hana nije mogla da ostane imuna, te je tako pročitala vest, a potom se na istu i oglasila na društvenim mrežama.

- U šoku sam nakon čitanja ovoga svega. Ja bar Neria nisam čarala da bude sa mnom - napisala je Hana.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

