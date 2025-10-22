Nije mogla da prećuti!
Otkako je Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, kročio na imanje u Šimanovcima i u "Eliti 9" i ispričao kompletnu priču o odrastanju i o tome kako se Sita ophodila prema njemu, njegova verenica Hana ne prestaje da ratuje sa njegovom majkom na društvenim mrežama.
Kako je portal Pink.rs nedavno otkrio i došao u posed šok prepiski, Sita se jednom prilikom obratila vračari kako bi je zamolila da uradi magiju vezivanja, da bi njoj dečko ostao veran i otvorio joj se, kako je sama pisala. Sve to možete detaljnije pogledati u nastavku:
Nakon puštanja ove vesti, Hana nije mogla da ostane imuna, te je tako pročitala vest, a potom se na istu i oglasila na društvenim mrežama.
- U šoku sam nakon čitanja ovoga svega. Ja bar Neria nisam čarala da bude sa mnom - napisala je Hana.
