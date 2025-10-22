Nakon puštanja BIZARNIH prepiski Site Ahmić sa vračarom i njenim željama da VEŽE momka za sebe, oglasila se Hana, evo šta je poručila 'MAMI IZ PAKLA' (FOTO)

Nije mogla da prećuti!

Otkako je Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, kročio na imanje u Šimanovcima i u "Eliti 9" i ispričao kompletnu priču o odrastanju i o tome kako se Sita ophodila prema njemu, njegova verenica Hana ne prestaje da ratuje sa njegovom majkom na društvenim mrežama.

Kako je portal Pink.rs nedavno otkrio i došao u posed šok prepiski, Sita se jednom prilikom obratila vračari kako bi je zamolila da uradi magiju vezivanja, da bi njoj dečko ostao veran i otvorio joj se, kako je sama pisala. Sve to možete detaljnije pogledati u nastavku:

Nakon puštanja ove vesti, Hana nije mogla da ostane imuna, te je tako pročitala vest, a potom se na istu i oglasila na društvenim mrežama.

- U šoku sam nakon čitanja ovoga svega. Ja bar Neria nisam čarala da bude sa mnom - napisala je Hana.

Autor: Nikola Žugić