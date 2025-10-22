AKTUELNO

Domaći

Ovog klošara što ovde glumi mafiju... Neriu pukao film, spreman da zareži na Alibabu i razotkrije ga do srži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Upalio vređalicu!

Nerio Ružanji veoma je pobesneo danas nakon što ga je Asmin Durdžić danas izbacio iz radija i nakon što je bio drzak prema njemu, te je sad rešio da otvori usta i progovori o svemu.

pročitajte još

Procvetala: Sara uživa u ljubavi sa Luksom, priznala da se bacila i na trening! (VIDEO)

- Ovoga klošara što ovde glumi mafiju, a što je svestan da je n*jebao kad izađe ko ga čeka. On ne može sa Majom da se izbori, već mu Mina i Dača drže predavanja. Sve ću da kažem, zamisli da on mene izbacuje - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni njemu govore? - upitala je Anastasija.

pročitajte još

Plaši se Site jer Nora sad živi sa njima: Nerio uveren da je Aneli zataškala zlodela njegove majke iz straha! (VIDEO)

- Da, ovde glumi da je pametan, a napolju ispada glup. Ja nisam hteo da se mešam jer me se ne tiče, a sad me se tiče - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Žalim ga, to nije ljubav kakvu on prezentuje: Nerio priznao da ne može da gleda Luku koliko se kida dok Aneli boli uvo! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

Boža ne bira reči! Sipa ozbiljne optužbe na račun Elene i Luksa, pa potkačio i Ognjena: Smatra da je u vezi zbog rijalitija (VIDEO)

Zadruga

Ti si najveći blam, patološki lažov i kleptoman: Rajačić žestoko isprozivao Jovanu, pa joj najavio tužbe napolju! (VIDEO)

Zadruga

On je kadropaćenik, glumi lažnog advokata: Ivanija kao grom iz vedra neba udarila na Đedovića, zbog njene prozivke svi su ostali u šoku! (VIDEO)

Domaći

'ĆUTI, SKRAĆENA LEGO KOCKO!' Lakić i Malivuk ušli u žestok KLINČ zbog Marijinih TEŠKIH kletvi, uključio ozbiljnu VREĐALICU: Treba da CRKNETE svi ovde!

Domaći

Mina je stvarno zaljubljena u Alibabu? Dača sklopio kockice, planira sve da razotkrije! (VIDEO)

Zadruga

Jezikom seče kao sabljom: Miljani Kulić prekipelo da sluša laži i gluposti, do srži raskrinkala Alibabu, Maju i Ahmiće! (VIDEO)