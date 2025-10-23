Ne može ona da me komentariše: Hana jednim potezom zapušila usta Aneli Ahmić, pa nikad brutalnije oplela po Siti! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i voditelj Stefan Milošević Panda putem audio-poziva uključili su Hanu Duvnjak, verenicu aktuelnog učesnika najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'', Neria Ružanjija.

- Hana kako komentarišeš Anelin ulazak? - upitala je Anastasija.

- Mislim da je čudno što ga nije prepoznala, a videla ga je tri dana pre ulaska u ''Elitu 9''. Možda je i stvarno imala tremu obzirom da su joj tu tri osobe s kojima je bila. Moram da kažem da Aneli nema pravo komentarisati mene jer me ne zna, niti ima pravo da priča nešto o nama i Siti jer nije bila upućena, a i ušla je da brani Situ - otkriva Hana.

- Sita ima primedbe i kaže da tvoji dokazi nisu validni za zdravstveno stanje? - upitala je Stejsi.

- Dala sam poruke sa mojom doktoricom da se vidi da nikakve lekove ne pijem. Uradila sam kućni test na dr*gu, ali ićiću i u zdravstvo da radim veće i validnije testove - rekla je Hana.

- Imalo je dosta storija i objava gde si istakla da te Sita nikad nije gledala kao živo biće - rekla je Stejsi.

- To više govori o njoj nego meni jer ja nisam imala neki bajan život, a ona se samo zakopava. Ona mene ne gleda kao nečije dete i ne znam kako više to da objasnim pošto za sve što kažem, ona kaže da je laž - rekla je Hana.

- Je l' ti strahuješ i plašiš se? Da li se dešava nešto poslednjih dana? - upitao je Panda.

- Nije, ali iako mislim da je sposobna na sve više nemam neki strah. Moram da kažem da smo Nerio i ja probali sve pre nego što je ušao u ''Elitu 9'', ali nismo uspeli. Socijalna služba već zna ko je Sita Ahmić, a i da ima neki način da mi socijalna oduzme dete nikako ne bi otišlo kod nje - rekla je Hana.

Autor: N.Panić