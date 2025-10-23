Asmin je dominirao, ali se sada karte mešaju drugačije: Prvo oglašavanje Stanije Dobrojević nakon Anelinog ulaska, evo šta misli i kako gleda na Maju Marinković!

Bez dlake na jeziku!

Aneli Ahmić, bivša partnerka Asmina Durdžića, u ponedeljak uveče uselila se na velelepno imanje u Šimanovcima, te je tako njen ulazak izazvao buru komentara, ali i reakcija među ukućanima, a najviše kod njenih bivših momaka Asmina i Marka Janjuševića Janjuša, ali i kod verenika Luke Vujovića.

Kako je ovaj susret Asmina i Aneli nacija čekala u prethodne dve godine, vreme je došlo da se svedu računi, a od ponedeljka uveče njih dvoje ne prestaju da se svađaju i da iznose prljavštine iz svog odnosa.

Te tako, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stanijom Dobrojević, kako bi čuli njen sud na ovu temu, s obzirom na to da je u nekoliko navrata napomenula kako želi da i Aneli uđe i da ona ima priliku da isprati sva dešavanja i konačno sazna istinu.

- Pokušala sam da ćutim, ali očigledno je da to ne prolazi. Danas su me novinari već čekali ispred zgrade – pa eto, neka čuje i Pink.rs...Da, ispratila sam ulazak. Iskreno, nije mi baš prijatno da komentarišem, ali činjenica je da je situacija od njenog ulaska postala zanimljivija. Pozicija joj je fantastična, a na njoj je kako će to da odigra. Na početku ‘Pretresa’ Asmin je pribrano dominirao a nju drmala trema, ali sada se karte već mešaju drugačije. Ovo je tek uvod, gledamo nastavak - rekla je Stanija, a potom se osvrnula na Asminovo druženje sa Majom Marinković i na njegove namere prema njoj:

A što se tiče mene – da, Asmin je pokušao da me ‘proda’ zbog Maje, ali ga ona nije htela, pa sad ispada da smo opet ‘ljubav’ neka. Razočarana sam i u njegove koji su me pustili niz vodu zato što nisam čula ukljucenje neke babe u studiju? Na sve sto prolazim treba jos da se pravdam za to?Ma more bre! Pozdrav za Mevlidu, barem još nisam čula da me i ona prodala.

Autor: Nikola Žugić