ANELI OKREĆE LEĐA SITI!? Pokušava da spusti loptu sa Neriom, podržala njegovu vezu sa Hanom: Asmin najavio borbu za starateljstvo (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Neria Ružanjija.

Do sada si bio odličan, ne dozvoli tetka Aneli da upravlja tvojim životom.

- Ja i dalje tvrdim sve što sam rekao. Ona zna Sitinu stranu priče, ona nije bila tu kad se dešavalo i da će dokazi da izađu. Ja nisam nikad ništa ružno rekao za Aneli. Pogrešno sam se izrazio kad sam rekao da niko ne treba da se meša u porodićne odnose, mislio sam na odnos mene i Aneli - rekao je Nerio.

- Ja sam se možda ružno izrazila, to da je slagao. Ne slažem se sa mišljenjem da je došao da pljuje majku. Ja ne smatram da je Sita pisala te poruke Hani i smatram da on laže. Ne želim da njega povredim i da govorim da laže. Ja sam došla da budem uz njega i da mu bude lakše. Ako on ima neki cilj i vidi život sa tom ženom, to ne može niko da rastavi - rekla je Aneli.

- Aneli zna da je ovo sve istina. Ona je bila prisutna kad je zaključavala Neria zbog Hane, i kad je ona hapšena - rekao je Asmin.

- Ja nisam bila tu. On govori i da sam ja hapšena u Lincu - rekla je Aneli.

- Ona je bila 24 sata privedena - rekao je Nerio.

- Aneli nikad nije videla dokaze - rekla je Aneli.

- Ona je bila prisutna kad je Nikica rekao za plan za Hanu. Ona je došla da ponovo postane moja žrtva i da manipuliše sa malim - rekla je Asmin.

- Danas je bilo zanimljivo kad je Nerio počeo nešto da priča, a Aneli ga je samo ovako -rekao je Milan.

- Mama je bolesna i ja. Nora, mama i tetka su otišle u Dubrovnik. Mama ju je učila ako joj se nešto desi da okrene telefon - rekla je Aneli.

- Ako ima klip nek moj brat iskoristi za advokata da se uzme Nora dok je Aneli u Eliti - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić