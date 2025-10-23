U hotelu tuge ga je sačekala! Ovo je dokaz da Janjuš LAŽE - Aneli ga čekala na vratima dok je išla njihova pesma, pogledajte kako je izgledalo (FOTO)

Šok!

Tokom večerašnje emisije "Pitanja gledalaca", pokrenula se tema oko toga da je Aneli Ahmić došla u hotel kada je čula pesmu "Soba 501".

Kako je to pesma koju su jedno drugom posvećivali, Janjuš je otkrio da je nije video, no, međutim, to nije istina. Naime, kako možete videti u nastavku, Aneli je stajala na vratima, dok je Janjuš dolazio ka hotelu, te je jasno da ju je video.

Nakon toga, Janjuš je ušao u hotel, dok je išla ta pesma, te je tako samo prošao pored nje, dok mu je ona, kako možete videti, okrenula leđa.

Autor: Nikola Žugić