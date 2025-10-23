AFERA 'SOBA 501' TRESE BELU KUĆU! Isplivala istina: Aneli čekala Janjuša u hotelu, on pokušao da ubedi da je nije video! Asmin progovorio sumnjama da je Žika Norin otac (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

Kako ti se omaklo "sutra Žika... ", da nije baš Žika Norin tata?

- Ja ništa sa tim čovekom nisam imala, nije me dotakao rukom. Mi smo se jednom susreli i to je bilo to. Ja i Asmin smo se čuli na telefon i trebela sam ići tamo - rekla je Aneli.

- Ona je meni rekla da su se videli dva puta, a i on mi je rekao - rekao je Asmin.

- Zamoliću da se oglasi opet čovek - rekla je Aneli.

- Zašto je Luka poludeo onda? - pitao je Milan.

- Nije mi bio Žika u glavi - rekao je Luka.

- Nisam bila sa čovek. Da jesam, ja bih poželela da je on otac Norin, a ne ovaj monstrum - rekla je Aneli.

- Svaku muškarac bi na mom mestu sumnjao da ima devojku koja je bila sa nekoliko muškaraca u mesec dana. Da li si mi rekla: "Danas sam dobro, radila sam test trudnoće i nisam trudna" - pitao je Asmin.

- Nisam, budalo jedna - rekla je Aneli.

- Zakuni se u Noru da ja lažem - rekao je Asmin.

- Ko si da ti se ja kunem? Evo Žika je otac - rekla je Aneli.

- Meni je Luka nekad smešan, a onda mi ga žao. On je tražio Aneli kad je išla pesma "501", a onda sedela u hotelu kod Janjuša - rekao je Asmin.

- Ja ne znam odakle ona u hotelu - dodao je Janjuš.

- To je njihova pesma - rekao je Milan.

- To sam saznao - rekao je Luka.

- Došla si u hotel i čekala si me - rekao je Janjuš.

- U hotelu tuge ja te čekam - rekla je Aneli.

- Posle pesme je došla u hotel, Milena mi je rekla - rekao je Janjuš.

- Ja sam Luki rekla za Janjuša, a on je rekao da je čuo da si namignula i za još neke stvari - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić