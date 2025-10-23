Ostavio si me kao kera i otišao u Ameriku: Aneli i Asmin OČI U OČI, izlazi sve na površinu, on je poziva da iznese dokaze: Neka se objavi jedna poruka gde sam joj napisao da je volim! (VIDEO)

Šok za šokom!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić.

- Kako to da svi oko tebe i Site svi lažu, a samo vi pričate o Asminu, nijednog dokaza nema - glasilo je pitanje.

- Ja imam sve dokaze što je on pričao ovde. To što on i Sita, ja imam dokaze da je lagao da sam mu bila kombinacija, da me nije varao, da je bio godinu dana i ta priča oko Stanije - rekla je Aneli.

- Ne, pričala je da sam ja klošar koji nema ništa...Ko god šta da kaže, one viču da je laž. Njoj je jedini dokaz da je sa mnom živela u stanu. Došla si, bila si kr*s kombinacija, otišla si kao kr*s kombinacija, vratil se kao kr*s kombinacija da abortiraš dete koje je, nadam se, moje, ponavljam. Desilo se da je bila hapšena zbog narkotika i tog novca, stao sam uz nju, postala je najgora kada je rodila Noru. Ona i ja se nismo voleli, živeli smo samo zbog Nore, imali smo dogovor da ćemo biti zajedno zbog Nore, a kada Nora poraste, da će da idu u Zagreb Dubrovnik. Od nje sam tražio da bude majka Nori, da mene ne sramoti kao oca. Ona je govorila da je ucenjujem i da joj ne dozvoljavam da ima momka, jer joj skraćujem pipu - rekao je Asmin.

- Ja mislim da je i ona skontala da si je lagao. Ispratila je sve od tiktoka, od dokaza. Ti si jedan lažov i ovo što si ispričala, sve si slagao - rekla je Aneli.

- Neka se objavi jedna poruka gde sam joj napisao da je volim, da mi nedostaje otkako smo raskinuli - rekao je Asmin.

- Istina je da si me ostavio kao kera i otišao na avion u Ameriku. Kada je na jogi Stanija, on meni piše, objavljuje storije da ja vidim, a od nje sakrivao - rekla je Aneli.

- Nije istina, gledao je Nikica, gledala je i ona - rekao je Asmin.

- Ja sam izašla tu noć, prvu noć, on je bio u Majamiju, stori sam snimila. Namerno sam stavila da je društvo muškaraca, on je meni haos radio, govorio mi je da sam ku*va, pa je počelo moljakanje da idem za Dubrovnik, pa za Sarajevo - rekla je Ahmićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić