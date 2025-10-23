KAD JE POČEO DA SE MOLI, ONA JE PALA! Asmin obelodanio sve o isterivanju đavola iz Aneli, ona ubeđena da ih je Karamujić tada venčao: Evo šta je istina (VIDEO)

Kakav šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Nerija Ružanjija.

Nerio, osećaš li se sad jače nego ika?

- Drago mi je što sam dobio priliku da ispričam svoju priču i da zaštitim Hanu i ćerku - rekao ne Nerio.

Asmine, kako ti kaže Aneli da ti je bila žena, a nit papira, nit slike?

- Ona lupeta samo u prazno. Svaka žena može da kaže da je to bilo šerijatski, a to joj je trebalo da priču da joj je Stanija otela muža. Nek mi objasni proces šerijatskog venčanja - rekao je Asmin.

- U Lincu nas je pozvao njegov kum, bio je telefonski kum. Oni su tako oragnizovali. Rekao je da želi da se oženi sa mnom i došao je Karamujić, prevarant - rekla je Aneli.

- Nismo bili u dobrim odnosima. Ona je bila sa Norom u Sarajevu, a ona je pravila haos i pretila da će sebe i Noru da baci sa prozora. Onda me zvao njen brat i govorio da ima crne misli i rekao mi je da vidimo ima li neke magije u njoj. Ja sam zvao kuma da zovemo Karamujića da vidimo. Ja sam krenuo za Sarajevo, stigao je Karamujić i došli smo kod nje u kuću. Ona je rekla da ju je strah toga, a onda mi je on rekao da moram da je utešim i rekao sam joj: "Ajde da vidimo šta je tvoj strah, posle ćemo i da se oženimo". Kad je počeo on da se moli Bogu, ona je pala. Karamujić je rekao njenom bratu: "Tvoja mama je najveće zlo. Ova kuća je leglo vragova", a on je rekao da zna. Rekao mi je posle da ga vozim odatle jer ne može da bude tu - rekao je Asmin.

- Ti si se izvrnuo. Kući je bilo venčanje kod mene. Kombi si uzeo za putovanje, krivio je Valnetinu da su mu noge omađijane. Molio mi je da idemo kod Karamujića. Karamujić je učio, a on je pao i izvrnuo se. Karamujić mu je dao maslinovo ulje i vodu, pa je mene nagovorio da klanjamo zajedno. On je bio ubeđen da ga je Valentina zamađijala - rekla je Aneli.

- Karamujić se oglasio u vezi toga. On je dao masilnovo ulje i vodu za nju, mene i njenog brata - rekao je Asmin.

- Samo nek nastavi da priča o mom bratu. Ja bih volela da se moj brat oglasi i ispriča ko je on - ubacila se Aneli.

- On je od svoje tadašnje žene sakrio to i Grofica je uzela i prosula sve u kafani. One su živele za momenat da Slađa ostavi njenog brata. Grofica je uzela i nogom ovako - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić