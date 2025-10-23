TOTALNI PAD LUKE VUJOVIĆA! Priznao flert sa Majom, Terza ga do koske raskrinkao: Rekao mi je da je napolju mesec, a OVDE SUNCE! (VIDEO)

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Luki Vujoviću.

- Pošto kažeš jednom si komunicirao s Majom da te demantujemo; početak pašteta, u Odabranima ručak, peckanje iz kreveta i komunikacija u prolazu, buđenje Maje da ne dobije kaznu, gledanje ispod kapuljače i naočara uz uzdah dok ona na krevetu slaže robu, garnitura prvi put sami vas dvoje i razgovor u trajanju dužem od 15 min, drugi put garnitura i igrice kao npr pogađanje ko će sledeći ustati da odgovara za stolom, treći put kad si shvatio da te kamera iza stuba usnimila pa si naglo ustao i uz smeh rekao napravićeš mi problem, smejanje za stolom na njene uvrede Aneli, babun i slično, navođenje Maje na anketi pored ostalih 50 ukućana, kockanje baš za stolom ispred kog ona pleše, odgovori da bi je hteo bolje upoznati da nisi sa Aneli, super je devojka, a pritom ta super devojka svakodnevno vređa Aneli i njenu porodicu, garnitura na dan Anelinog ulaska i ljubomorisanje na Asmina pod šifrom beton liga su čokoladice iz Linca. Ima toga još, pa da te pitamo, trebaju li ti i klipovi?? - glasilo je pitanje.

- Sve je istina. Sve što si nabrojao se desilo. Da Aneli nije ušla možda bi se to i nastavilo. Imao sam u glavi da mene Aneli ne voli. U milion situacija sam se zapitao da li je to vredno i što se moja majka sad tako ponaša. Mislio sam da neće ući. Ne bih ušao sa nekom u vezu, ali sam se osećao poniženo i povređeno. Nisam to uradio iz inata. Hteo sam da skrenem misli i radio sam neprimerene stvari. Maja nije ostala imuna, ali mi nije davala povoda Nisam imao simpatije da želim da uđem u vezu sa njom. Kad se nasmeje, nasmejao sam se. Istina je to za Linc što sam rekao - rekao je Luka.

- Šta bi bilo da ti je Maja vraćala i da si saznao da te je Aneli ostavila, ne bi ušao u vezu sa Majom - rekla je Matora.

- Ne, ne bih, hteo sam da skrenem temu, ja branim Aneli meni je došlo 20 različitih stvari - rekao je Luka.

- Maja me je odvela u pab, bio je radio u toku prošle nedelje, rekla mi je da ne branim Luku i da ona njega štedi za stolom, da ne želi da se pokreće priča, pa mi je ispričala za onu situaciju za kupatilo - rekla je Matora.

- Istina je sve što su rekli, ne mogu da lažem. Ja nisam cinkaroš i drukara, nisam nikada želela nikoga da uvalim u problem. Dečko se nikada nije mešao, što ja poštujem, priznao je, pa zato sada kažem da je istina. Uvek mi je u glavi ono što je Mina rekla, ja sam jako proračunata, verujem u to da je Terza rekao - rekla je Maja.

- On je meni rekao to veče da ulazi, rekao mi je da ćutim i da gazimo krmka i da ako Aneli krene, da gazimo i nju...Nije mi pisao, čuli smo se, rekao mi je da je izašao iz stana, da je ispao veliki haos. Rekao mi je da je ispao neki haos, nije mi rekao detalje, rekao mi je da ulazi u Elitu, rekao mi je da gazimo krmka, tako se izrazio, ja sam rekao da sam tu za sve što treba i rekao mi je da ako Aneli pričala nešto loše, da će i nju da gazi. Moram da se izvinim Mini za mesec i sunce, rekao mi je kroz smešak: "Napolju je mesec, a ovde je sunce". Uvek sam ga peckao za Maju, pa si mi na vratima rekao: "Vidiš kako me gleda" - rekao je Terza.

- Ti si ovde govorio da mi ovde lažemo da udaraš na Maju, a mi sada čujemo da si se ti pripremao...Priznao si da te boli ku*ac za Aneli - skočila je Kačavenda.

- Okej, ovo je sve istina što je Terza rekao, ali ti nikada nisam rekao mesec i istinu - rekao je Luka.

