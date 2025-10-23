OČI U OČI POSLE TRI GODINE! Asmin saznao za Lukinu zabranu da vidi svoju ćerku, pa se obračunao sa Aneli: Hoćeš da me vratiš preko Nore! (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Bravo, skapirao si ko su oko tebe dupljaci.

- Ne znam na koga sam aludirao. Verujem da sam pričao, ali ne znam za koga. S Pečenicom sam pričao, Zorica i Terza nisu bili tema - rekao je Luka.

- Rekli su mi da se žalio na Terzu kako provodi vreme sa Aneli na žurki, verovatno je mislio na njega -rekla je Matora.

- Rekao si: "Ljut sam na Aneli jer provodi vreme sa Terzom na žurki", a ona ti je rekla: "Ti si radio svašta" - rekla je Jakšićka.

- To je moguće - rekao je Luka.

- Meni Terza treba ovde, uvek je bio tu za mene. Ja nemam kočnicu kad trebam njega da nagazim. On nema razloga da ljubomoriše na Terzu, sa njim samo pričam o mom i Lukinom odnosu - rekla je Aneli.

- Nikad joj nisam zabranio da se čuje sa Terzom - rekao je Luka.

- Portal Pink.rs je objavio da je ona rekla da Luka njoj nije dao da vidi dete - rekao je Milan.

- Rekla sam možda u nekom drugom smislu, ne mogu se setiti - rekla je Aneli.

- Nisam bio za to jer je dobijala pretnje da će da je ubiju - rekao je Luka.

- Meni kad bi neko pretio ja bih namerno došao. Jesi li muško? Demantuj momka, majko godine - skočio je Asmin.

- Aneli je došla par dana pred ulazak i rekla da Asmin traži da je dovedem Noru. Ja sam rekao, dešavale su se pretnje dan ranije i rekao sam: "Neću", a posle sam - pričao je Luka.

- Ja sam došao u tvoj grad i hteo sam da mi dovedeš dete sa Groficom, ali da ona sedi nekolikos tolova od nas - rekao je Asmin.

- Da li si tražio da te Grofica odblokira i da idemo Nora i ja u sobu. Kad je nazvao onaj čovek ti si poludeo - rekla je Aneli.

- Zašto stavljaš stalno sebe između mene i Nore? -pitao je Asmin.

- Kupi joj telefon - rekla je Aneli.

- Hoću. Ti želiš da mene ucenjuješ na osnovu Nore i da me vratiš na osnovu Nore - rekao je Asmin.

- Nora na pločicama, a druga joj sedi na glavi, a Grofica napisala: "To Bube, gazi Noru" - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić