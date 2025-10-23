Sve što si radila Staniji na Farmi, vratiću ti: Luka upozorio Aneli na rečnik i zapretio joj, Asmin zaratio kao nikad sa Zoricom Marković: Od sutra te kupam gulašom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Kako si se osećala kada ti je pred Pečenicom rekao Luka da ga zanima Maja i da te odjavljuje - glasilo je pitanje.

- Više puta mi je rekao da me ostavlja, mislim da je to rekao u afektu - rekla je Aneli.

- Ona mene sve vreme navodi na to, govori Iliji da mi se sviđa Maja i da tražim razlog za raskid. I onda sam ja u jednom momentu rekao: "Okej, je l' ti do odgovara?! Evo nismo zajedno, sviđa mi se Maja" - rekao je Luka.

- Kada meni moja devojka kaže da je ne volim zbog druge, ja sam imao to sa Stanijom, ja radim sve da joj dokažem da je volim, a ne da prekidamo - rekao je Asmin.

- Aneli kada je ušla rekla je da ja neću dobiti temu preko nje, Luka kaže da sam ja bila tema sinoć...Kaže da je rekao u afektu, onda kaže da je videla neke stvari spolja. Ona odlično zna da Luka mene gotivi - rekla je Maja.

- Još jednom mi reci da sam pi*ka i m*š, završili smo - skočio je Luka.

- Ja mislim da ona ne poštuje Lukicu, ona treba da ima poštovanja jer je on njen verenik - rekla je Maja.

- Nema šta da je branim, nije ona meni zamerila Maju, nego sam joj zamerio ponašanje kod stola - rekao je Vujović.

- Mora da izbaci kada izlaže, jako je intresantno, uživi se čovek u to, on ubedi sam sebe da je istina kada laže. Mora da izbaci ono: "kako se zove" i biće top - rekla je Maja.

- Ja nisam mogla da verujem da to postoji, sada je sve jasno kao dan. Aneli je rekla šta je gledala spolja, stvari se poklapaju. Iznenađena jesam, ali je ipak Maja vrlo iskrena kada je rekla, ona od samog početka govori da je Luka ne zanima. Ako je Luka verio Aneli, tu nema mesta takvom ponašanju, ne mislim da je Maja imala nameru da to namerno uradi. Zašto- rekla je Zorica.

- Sve što si radila Staniji na Farmi, ja ću tebi ovde, to zapamti - rekao je Asmin.

- Ma je*ala te je Stanija, ona ti je ista kao Maja. Ona se je*ala u rijalitiju - rekla je Zorica.

- Ti jedno pričaš po ćoškovima, ovde mutiš i lažeš, ti si najveći folirant. Ista si Grofica, babetino jedna...Od tebe mi poštovanje ne treba babetino, od sutra te kupam gulašom - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić