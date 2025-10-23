AKTUELNO

Zapeo i ne pušta! Asmin insistira na razgovoru sa Aneli nasamo, ona ga oduvala (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić izlazio je iz kuće, te se tako obratio Aneli Ahmić koja je bila u dnevnom boravku.

- Je l' imaš mu*a da pričaš, ali sve iskreno?! Zanima me Nora - rekao je Asmin.

- Iskreno?! Ja sam iskreno počela s tobom da pričam, da pričamo šta je bilo zadnjih mesec dana - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajmo u šest tamo da pričamo - rekao je Asmin.

- Kada priznaš da si me ostavio i otišao, kada to priznaš, možemo da pričamo. Pričamo kako smo se rastali, ali ne mogu s tobom pričati jer nisi spreman da pričaš istinu - rekla je Aneli.

- Hajmo mali deo tamo da pričamo - rekao je Asmin.

- Ne smeš, to će sigurno biti u narednih nekoliko meseci kada ćeš priznati kako je bilo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemaš mu*a, sada si dobila zadnju priliku, lažeš sve - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

