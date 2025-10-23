Zapeo i ne pušta! Asmin insistira na razgovoru sa Aneli nasamo, ona ga oduvala (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić izlazio je iz kuće, te se tako obratio Aneli Ahmić koja je bila u dnevnom boravku.
- Je l' imaš mu*a da pričaš, ali sve iskreno?! Zanima me Nora - rekao je Asmin.
- Iskreno?! Ja sam iskreno počela s tobom da pričam, da pričamo šta je bilo zadnjih mesec dana - rekla je Aneli.
- Hajmo u šest tamo da pričamo - rekao je Asmin.
- Kada priznaš da si me ostavio i otišao, kada to priznaš, možemo da pričamo. Pričamo kako smo se rastali, ali ne mogu s tobom pričati jer nisi spreman da pričaš istinu - rekla je Aneli.
- Hajmo mali deo tamo da pričamo - rekao je Asmin.
- Ne smeš, to će sigurno biti u narednih nekoliko meseci kada ćeš priznati kako je bilo - rekla je Aneli.
- Nemaš mu*a, sada si dobila zadnju priliku, lažeš sve - rekao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić