AKTUELNO

TV

Uživo na Pinku: Počinje emisija Gledanje snimaka, istina izlazi na videlo!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne propustite!

Voditeljka Ivana Šopić upravo je stigla u Belu kuću i vreme je da počne emisija "Gledanje snimaka".

Foto: Privatna arhiva

Prethodni dani u Beloj kući bili su jako zanimljivi, a Veliki šef je sigurno pripremio zanimljive klipove.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

TV

Uživo na Pinku: Počinje emisija Gledanje snimaka, istina izlazi na videlo!

TV

Uživo na Pinku: Počinje emisija Gledanje snimaka, istina izlazi na videlo!

TV

Uživo na Pinku: Počinje emisija Gledanje snimaka, istina izlazi na videlo!

Zadruga

Uživo na Pinku: Počinje emisija "Gledanje snimaka", istina izlazi na videlo!

Zadruga

PRATITE UŽIVO NA PINKU: Počinje emisija Gledanje snimaka, večeras padaju maske učesnicima

TV

PRATITE UŽIVO NA PINKU: Počinje emisija Gledanje snimaka, večeras padaju maske učesnicima