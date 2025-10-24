Uživo na Pinku: Počinje emisija Gledanje snimaka, istina izlazi na videlo!

Ne propustite!

Voditeljka Ivana Šopić upravo je stigla u Belu kuću i vreme je da počne emisija "Gledanje snimaka".

Prethodni dani u Beloj kući bili su jako zanimljivi, a Veliki šef je sigurno pripremio zanimljive klipove.

Autor: A. Nikolić