Ovako je Aneli Ahmić izgledala pre operacija: Na mrežama svi komentarišu fotku iz detinjstva učesnice Elite (VIDEO)

Foto: Privatna arhiva, Instagram Printscreen

Kontroverzna Aneli Ahmić, koja se proslavila učešćem u "Eliti 7", a zatim i u narednoj sezoni, u ponedeljak uveče uselila se u Belu kuću i zvanično postala učesnica aktuelne sezone najgledanijeg rijalitija.

Odmah je s vrata palo njeno suočavanje sa verenikom Lukom Vujovićem, a zatim i bivšim verenikom Markom Janjuševićem Janjušem, bivšim mužem Asminom Durdžićem Alibabom, ali i svim drugim neprijateljima iz Bele kuće.

Foto: Pink.rs

I dok se u rijalitiju uveliko komentariše Anelin i Asminov prljavi veš iz privatnog života, kao i stvari koje su jedno o drugom iznosili prethodne dve godine, korisnici društvenih mreža komentarišu njenu vizuelnu transformaciju.

Ne može ona da me komentariše: Hana jednim potezom zapušila usta Aneli Ahmić, pa nikad brutalnije oplela po Siti! (VIDEO)

Naime, Aneli je često bila na meti napada od strane svojih neprijatelja u rijalitiju, pa i njihovih fanova na mrežama, zbog brojnih estetskih zahvata, a sada se pojavila njena fotografija iz detinjstva. Pomenuta fotografija, koja izaziva lavinu komentara na mrežama, nastala je davno, na svadbi njene sestre Site i pokojnog muža Borisa Ružanjija, oca Neria Ružanjija, a Aneli je tada izgledala toliko drugačije da bi je malo ko prepoznao.

Foto: privatna arhiva

Aneli je prethodnih godina uradila mnogo zahvata - ugradila je silikone u grudi, povećala usne, smanjila nos, radila je jagodice, zatezanje lica, a podrazumevaju se i botoks, kao i hijaluronski fileri.

Kako vam se dopada njena transformacija?

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

