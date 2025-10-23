ŠTO SE TIČE ANELINIH GENA... Lukina majka Biljana razvezala jezik o snaji: Imam razna saznanja koja joj ne idu u prilog, sinovljeve suze joj NIKAD NEĆU OPROSTITI!

Aneli Ahmić uselila se u ponedeljak uveče u Belu kuću, a uprkos tome što joj se verenik Luka Vujović u prvi mah veoma obradovao, ubrzo je shvatio da im je veridba na klimavim nogama.

Naime, Aneli je iznela niz zamerki na račun njegovog ponašanja, a potom mu ispričala da je napolju njegova majka Biljana vređa, priča i piše svašta. Sutradan, tokom žurke, usledio je raskid i skidanje prstena, ali i ponovno pomirenje.

Sada se o povodom novonastale situacije u "Eliti" za naš portal oglasila Biljana Vujović, Lukina majka. Priznala je šta najviše zamera Aneli.

- Ja sam žena koju nikada niko u životu nije nazvao lažovom, jer to prosto nisam i to mi je jedna od najgorih karakternih osobina, a to je uradila Aneli. Eto, dokazalo se da je Luka tražio telefon. Ali ja mislim da je ona to ipak znala. Takođe sam osuđena za jedan jedini razgovor sa Markom Đedovićem, a ona je bila ta koja je bila u konstantnom kontaktu sa njim. Ja sam u ovom gradu i bavim se čime se bavim i normalno je da se Marko i ja i sretnemo na nekom događaju... Pritom, Marko nikada nije uvredio mog Luku. Hoću reći da tuđe bitke nikada nisam vodila, niti ću. Ovo kažem iz razloga što sam "optužena" da sam u dosluhu i sa Markom i sa Bajom i sa nekom ženom Nenom itd. Ne... Nemam kontakt ni sa kim, što ne znači da nemam razna saznanja koja uopšte ne idu u prilog Aneli - rekla je Biljana.

- Jako mi je teško što je moj sin poverovao u bilo sta sto mu je Aneli rekla . Dakle, nisam je prijavila policiji. Što se gena tiče... Da, rekla sam... Ako žena tako vređa partnera i ne poštuje ga, onda su u pitanju dve stvari - ili je stvar vaspitanja ili genetike koja datira još iz doba matrijarhata. Moj problem se zasniva na tome što sam očekivala da se Aneli promeni i uđe u mirnu luku sa Lukom. Očito je to nemoguće, tako da taj prekid koji nije konačan će jednog dana na žalost biti konačan, ako Aneli nastavi sa izvrtanjem istine. Mislim da joj je najveća moguća greška što je udarila sa lažima na jednu majku i ženu koja se nikada nije mešala u izbore partnera svoje dece. Moje reakcije su najnormalnije. Kada čujem njenu glasovnu poruku u kojoj kaže, citiram:"Meni je samo najbitniji novac i da je samo u novcu sreća i sigurnost", da konstatujem da takav stav moze uticati i na vaspitanje dece . Ja znam u kom duhu sam vaspitavala svoju decu. Sinove sam učila da poštuju žene, ali ih nisam izgleda naučila da ne tolerišu tuđe nepoštovanje. Da rezimiram. Nikome nisam oprostila suze moje dece, niti ću! Pametnom dosta - zaključila je Vujovićeva majka i dodala:

- Ako ipak opstanu, želim im svu sreću sveta... Jedno veliko izvini sve može da promeni.

Autor: D. Tanasijević