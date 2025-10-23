AKTUELNO

Domaći

HAOS U ELITI! Raskrinkana prljava igra Aneli Ahmić: Luka saznao šta mu je iza leđa radila sa Anđelom, na najgluplji način pokušala da se opere od FLERTA sa njim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vujović zapenio i javno joj zapretio raskidom!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Kome je to kao Aneli terala inat kad je gledala Anđela, a Luka nije bio tu? - glasilo je pitanje.

- Kakve veze ima što nije bio tu? Kamere postoje - rekao je on.

pročitajte još

Zbog Janjuša počela da pije? Kačavenda na meti osuda zbog alkohola, Aneli joj zadala poslednji udarac! (VIDEO)

- Ne, ti si rekao da meni tera inat, a ja nisam bio tu, znači gledala je jer je htela - govorio je Luka.

- Ja sam se zamislila, a ti si me okrivio - dodala je Aneli.

- Rekla je: "Ako je Luka mogao da radi neke stvari mogu i ja". Videće se o čemu smo pričali. Ona kad je ušla prvo veče i ono smeškanje sa Anđelom i Janjušem nije bilo u redu - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Malopre sam komentarisao to sa Anđelom, on kaže da je to bilo drugarski, ali nije jer sam ja sve vreme bio tu. Ona je njemu više puta nazdravila, a on je uzvratio, kako kaže celoj skupini ljudi kod bine. Gledala ga je dok se ljubila sa Lukom - komentarisao je Dača.

- Ja sam rekao da nisam video da mi je namignula. Mi se jesmo smeškali jedno drugome, ali mi smo bili jako dobri u sedmici. Mislim da nju ove sezone nisam uvredio, branili smo jedno drugo u sedmici. Nemam nameru da sa njom imam drugačiji odnos nego u sedmici jer mi ništa nije uradila - dodao je Anđelo.

pročitajte još

Ponovo promenio ploču: Pečenici maca pojela jezik, brže-bolje počeo da se pere kod Aneli od strašnih prozivki na njen račun! (VIDEO)

- Ona se i sad smeška - dobacili su takmičari.

- Ja sam njega uvek uzdizala jer je stao uz mene. On se svađao sa Janjušem zbog mene. Da, nama su se susreli pogledli. Ja smatram da je Teodora zaljubljena u Anđela, pa sam nju provocirala i on zna da sam to namerno radila - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

RONI GORKE SUZE! Luka saznao šta je Aneli radila sa Anđelom, pa se slomio na komade! (VIDEO)

Domaći

HITNO OGLAŠAVANJE ANELI AHMIĆ: Nakon što je Janjuš otkrio da se dopisivala sa njim Luki iza leđa, rešila da progovori o svemu (FOTO)

Domaći

Gastoz saznao šok informaciju: Anđela mu radila iza leđa u Eliti, u sve bio umešan i Luka! (VIDEO)

Domaći

'SVE TRI ĆU VAS STRPATI U ZATVOR!' Asmin Durdžić javno zapretio Siti i Jasni Ahmić, pa objavio tužbu koju je podneo protiv Aneli - RAZLOG ĆE VAS ŠOKIR

Domaći

Kada sam video Milicu sa stomakom do zuba... Terza se iskompleksirao zbog Sofijinih reči, pa pokušao da se opere od emocija prema njoj! (VIDEO)

Domaći

Muk u Beloj kući: Maja saznala kako je Alibaba blati iza leđa, on pokušao da se opere od gnusnih uvreda! (VIDEO)