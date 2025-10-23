HAOS U ELITI! Raskrinkana prljava igra Aneli Ahmić: Luka saznao šta mu je iza leđa radila sa Anđelom, na najgluplji način pokušala da se opere od FLERTA sa njim (VIDEO)

Vujović zapenio i javno joj zapretio raskidom!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Kome je to kao Aneli terala inat kad je gledala Anđela, a Luka nije bio tu? - glasilo je pitanje.

- Kakve veze ima što nije bio tu? Kamere postoje - rekao je on.

- Ne, ti si rekao da meni tera inat, a ja nisam bio tu, znači gledala je jer je htela - govorio je Luka.

- Ja sam se zamislila, a ti si me okrivio - dodala je Aneli.

- Rekla je: "Ako je Luka mogao da radi neke stvari mogu i ja". Videće se o čemu smo pričali. Ona kad je ušla prvo veče i ono smeškanje sa Anđelom i Janjušem nije bilo u redu - govorio je Terza.

- Malopre sam komentarisao to sa Anđelom, on kaže da je to bilo drugarski, ali nije jer sam ja sve vreme bio tu. Ona je njemu više puta nazdravila, a on je uzvratio, kako kaže celoj skupini ljudi kod bine. Gledala ga je dok se ljubila sa Lukom - komentarisao je Dača.

- Ja sam rekao da nisam video da mi je namignula. Mi se jesmo smeškali jedno drugome, ali mi smo bili jako dobri u sedmici. Mislim da nju ove sezone nisam uvredio, branili smo jedno drugo u sedmici. Nemam nameru da sa njom imam drugačiji odnos nego u sedmici jer mi ništa nije uradila - dodao je Anđelo.

- Ona se i sad smeška - dobacili su takmičari.

- Ja sam njega uvek uzdizala jer je stao uz mene. On se svađao sa Janjušem zbog mene. Da, nama su se susreli pogledli. Ja smatram da je Teodora zaljubljena u Anđela, pa sam nju provocirala i on zna da sam to namerno radila - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić