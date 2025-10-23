AKTUELNO

SMEĆARU, DECA SU TE SE ODREKLA! Marija Kulić otpisala Ivana Marinkovića ZA SVA VREMENA: Crći ćeš sam u ćumezu, Željko za tebe NI NE PITA!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock, E-Stock/Rajko Ristić ||

Odnos Ivana Marinkovića s porodicom Kulić menja se iz dana u dan, a po svemu sudeći popravke više nema.

Naime, Ivan i Miljana Kulić, sa kojom ima sina Željka, ponovo su na ratnoj nozi u "Eliti", a njena majka Marija Kulić reagovala je danas, nakon što je Marinković u emisiji "Pitanja gledalaca" ponovio priču da je Miljana krala dečije rančeve u jednoj prodavnici u Nišu.

- Neće smećar više priviriti. Što smo prelazili, prelazili smo zbog deteta, više nikada u životu. Smeće će da crkne samo u onom ćumezu i kada se usmrdi, izneće ga. Odrekla ga se i deca, ja zastupam dete do punoletstva, a i na kraj pameti mu nije, niti ikada pita za smećara - u svom stilu poručila je Marija Kulić.

Foto: Instagram.com

Nakon ovog storija, uledio je naredni:

- Kad poraste pitaće Miljanu zar je morao najveći šljam da mu bude otac, kada bude čuo za njegova dela i priče. Željko je opasno inteligentan, pita me:"Bako, je l' ja ne moram da spavam pored njega, je l' mogu ja sa tobom?". Neće ni das se prošeta sa šljamom, kaže:"Ne mogu, bako, umoran sam. Šetao sam se sa mamom juče". Ej, normalan bi se obesio - poručila je Kulićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

