Tragedija u domu bivšeg učesnika Zadruge: Brendonu preminuo otac u 58. godini!

Branislav Radonić Brendon, bivši učesnik rijalitija "Zadruga", prolazi kroz težak životni period, budući da je ostao bez voljenog člana porodice.

Naime, Brendonu je preminuo otac, o čemu je izvestio pratioce na društvenim mrežama.

- Ovim povodom obaveštavam da je danas, 22. oktobra, preminuo moj otac Radica Radonić u 58. godini života - kratko je napisao Brendon, a potom objavio fotografiju pokojnog oca s istim obaveštenjem.

Za sada nije poznato šta je uzrok smrti Brendonovog oca.

Podsetimo, njegov otac se pre nekoliko godina, tokom Brendonovog učešća u rijalitiju, oglasio za domaće medije.

- Brendon ima svoj život i ja se ne mešam u to što on radi. Mi smo u normalnim odnosima, redovno se čujemo i viđamo, ali nisam upućen u njegove sklonosti i navike - rekao je svojevremeno Brendonov tata za "Informer".

