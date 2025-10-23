Bebica dobio šamar realnost: Od Filipa saznao da od početka Elite 9 flertuje sa Teodorom, razotkrivena sva njihova TAJNA DEŠAVANJA! (VIDEO)

Isplivala istina na videlo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Macanovića Bebica.

- Kako komentarišeš to što je Filip priznao da mu se sviđa Teodora? - glasilo je pitanje.

- Ne mogu ja da zabranim da mu se neko sviđa. Čovek je jasno rekao da neće da se zato druži sa mnom i da me tapše po ramenu, a da mu se sviđa moja devojka. Bilo bi mi čudno da mu se sviđa Babejićka, a ne Teodora - govorio je on.

- Što bi meni smetalo? Bio je kulturan, nikog nije uvredio. Meni to ništa ne smeta - rekla je Teodora.

- Je l' ti prijaju simpatije? - pitala je Maša.

- Pa mislim prijaju... Nisam to primetila - rekla je Teodora.

- Ja sa Terzom pričam o tome stalno i kad treniram uglavnom pričamo o tome i to se zna. Ja ne volim da potenciram i da jedem g*vna. Ja sam rekao i Terzi: "Lagano, šta bude biće" - rekao je Đukić.

- Filipe, da li si primetio Teodorine poglede? - pitala je Maša.

- Pa ne mogu da kažem da nisam - rekao je Filip.

- Šta ja sad treba da kažem? Ja sam jasno rekla - dodala je Teodora.

- Ne mogu da pričam drugačije jer sa Terzom stalno pričam o tome - govorio je Filip.

- Bebica je sad nju šutnuo ispod stola, video sam. Drugu žurku je Filip je meni rekao za Teodoru da se gledaju konstantno. Ja sam seo, gledao sam Teodoru i Filipa i ulovio sam ih. Ja sam nju pitao šta radi, a ona mi je rekla da ćutim. Pitao sam je da li joj se sviđa, a ona mi ništa nije rekla nego je pogledala u Filipa. Filip je sedeo par emisija pored Maje, a ona je meni rekla: "Zašto Filip sedi pored Maje?" - pričao je Terza.

- Ovo je glupost - dodala je Teodora.

- Ja sam joj rekao da se on tu nasloni i da se opusti jer mu se ona sviđa, a Teodora je rekla da mu se ona sviđa samo utorkom. Oni se konstantno gledaju, to je provalila i Maja. Neka rade oni šta hoće, ali ja sve iskreno pričam. Filip je ustao i to potvrdio, a ne kao Gačić i ostali. On je rekao da neće da se meša u njihov odnos dok ne raskinu - pričao je Terza.

- Ja sam rekao da nikad ništa ne bih pokušavao dok je ona zauzeta. Ja sam jednom napravio takvo sr*nje, okej kad izađem u grad pa ne znam da li je zauzeta, ali ovako ne - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić