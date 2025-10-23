AKTUELNO

Domaći

Pukao mu film: Luki prekipelo i pred svima odjavio Aneli zbog Maje, ona na ivici suza zbog likovanja takmičara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema dalje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Na žurki te Asmina, što ako te ne zanima? - glasilo je pitanje.

- Komentarisala sam sa Dušicom da me gledao na žurki, što nije očekivano od njeg

- Luka da li si tako plakao za bivšom ženom s kojom imaš dete? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, ali nećete više videti suze od Luke - rekao je Luka.

- Evo on je raskinuo izgleda - rekla je Aneli.

- Evo važi raskinuo sam jer me ona stalno navlači - rekao je Luka.

- Pa jedva je čekao - rekla je Aneli.

- Ne, evo nisam raskinuo već ćemo biti zajedno i radiću sve što poželim sa drugim ženama - rekao je Luka.

- Ti da si bio siguran u Maju, ti bi nju šutnuo - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao mi je razlog što je flertovao sa Majom, ali nema veze - rekla je Aneli.

- Nikad nisam pričao sa devojkom nego sam se jednom smejao - rekao je Luka.

- Je l' sam ja tebi zabranila da spominješ Maju? - upitala je Aneli.

- Nećeš mi zabranjivati, evo baš ću je spominjati. Ja sam tebi zabranio da spominješ Janjuša - rekao je Luka.

- Ma važi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo mi prebacuje da sam hladan danima, pa što me nije pitala zašto sam hladan? - upitao je Luka.

- Jer me ne zanima - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

