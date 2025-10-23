AKTUELNO

ENA ČOLIĆ POSEDUJE INDEKS TEŠKOG FAKULTETA: Ovo niko nije znao, Zlata može da se diči snajkom

Malo ko zna da je rijaliti učesnica Ena Čolić upisala Pravni fakultet, ali da ga zbog drugih obaveza nije završila.

Nakon što su imali turbulentanu vezu u rijalitiju Ena Čolić i Jovan Pejić Peja su u spoljnom svetu uspeli da izglade svoj odnos i uplove u mirnu luku. Čolićeva je izgladila odnose i sa budućom svekrvom pevačicom Zlatom Petrović koja je snajki nedavno poklonila skupocen parfem. Ena je nedavno govorila o odnosu sa Pejom i tom prilikom je otkrila da je presrećna što sada odlično funkcionišu. Konačno se oseća smirenom i motivisanom da nastavi sa obrazovanjem koje je stalo onda kada je počela da radi.

- Nocni život je u jednom periodu bio deo moje svakodnevice. Ja sam 2017. i 2018. godine izlazila non-stop. Radila sam u kladionici od 2013. i uporedno studirala. Ja sam na kraju upisala fakultet bez dozvole roditelja i to Pravni. Onda je moja mama rekla da ga onda u inat njima i završim, ali nisam ga završila. Veza, posao, izlasci, nisam stvarno stigla. Bila sam poznata klaberka - izjavila je Ena u jednoj emisiji.

Ena je otkrila da je bila jedan od talentovanijih učenika u svojoj školi i da je redovno dobijala pohvale, te postoji mogućnost da se vrati i završi fakultet koji je davno upisala.

- Izašla je jedna knjiga koja se zove "Oni dolaze", gde su predstavljeni mladi geniji iz Srbije, ja sam se našla u toj knjizi. Moji su se nadali da imaju dete genija. Ja sam najmlađa pesnikinja zavedena u Srbiji, imala sam 9 godina. Išla na različita takmičenja, napisala knjigu, objavljivala u školskom časopisu. Onda je pubertet sve pokvario - rekla je Ena.

