Razgovor koji svi čekaju: Alibaba i Aneli pokušali da pronađu zajedničku jezik, vreme je da otvore PANDORINU KUTIJU! (VIDEO)

Nije im pošlo za rukom da reše probleme!
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić sastali su se u dvorištu Bele kuće, kako bi pokušali da obave razgovor i pronađu zajednički jezik o svih detaljima iz njihove prošlosti.
- Želim kad budeš spreman da pričamo od prvog dana - rekla je Aneli.
- Ja ne bih došao da nisam spreman - dodao je Asmin.
- Ja sam spremna da pričam o svemu. Ja sad ne mogu da pričam - govorio je on.
- Zašto mi nisi dala dete? - pitao je Asmin.
- Ne želim sad o tome - rekla je Ahmićeva.
- Što ste pričali sve najgore o Staniji? - pitao je on.
- Ja? Ukrala mi je muža. Čekaj da vidim da li ću da pričam sa tobom. Da li smo živeli zajedno? S tobom nema smisla da se priča - pričala je Aneli.
- Je l' ti je trebala priča da uđeš u Elitu? Što si mi rekla da sam ti učinio da uđeš u Elitu? - govorio je Asmin.
- Namerno, terala sa ti inat - rekla je Aneli.
- Terala si samo Nori inat - dodao je on.
- Pali od mene, tebi je samo Stanija bitna. Da li si bio sa mnom u braku? - pitala je Aneli.
- Da li si bila sa mnom samo zbog Nore i da nije bilo emocija ni sa tvoja, ni sa moje strane? - pitao je Asmin.
- Ljubomorisao si mi - rekla je ona.
- To je bilo prve dve godine - dodao je on.
- Asmine, ja sa tobom ne mogu da pričam kad ti lažeš. Neka bude da je istina sve što ti kažeš, sve smo rešili - govorila je Aneli.
- Je l' želiš da te pljujem ili ne? - pitao je Asmin.
- Radi kako osećaš - rekla je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić