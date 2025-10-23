ANĐELA I GASTOZ IZNAJMILI PRIVATAN HELIKOPTER! Ljube se i nazdravljaju šampanjcem: Evo koliko ih je KOŠTAO OVAJ LUKSUZ (FOTO)

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić nastavili su svoju vezu nakon rijalitija Elita, asada su odlučili da svoje slobodno vreme provedu na poseban način.

Naime, Anđela i Gastoz iznajmili su helikopter i uživali u panoramskom letu iznad Beograda. Par je nazdravlja šampanjcem, razmenjivali su poljupce i uživali u čarima grada sa visine.

Gastoz je snimak ovog romantičnog trenutka podelio na društvenim mrežama, a Anđela nije krila oduševljenje – prva je komentarisala objavu i time još jednom pokazala koliko je njihova veza jaka i puna emocija.

- Ludaci u avanturi - napisala je ona, a prema informacijama sa interneta redovna cena ovog leta iznosi 65.000 dinara.Nenadov otac otkrio šta misli o AnđeliInače, pobednik “Elite 8“ Nenad Marinković Gastoz u prethodnoj sezoni uspeo je da osvoji srce drugoplasirane učesnice Anđele Đuričić, a ova veza i danas se komentariše.

Kako je Gastoz odrastao u selu Grabovac koje se nalazi nadomak Svilajnca, a u porodičnoj kući trenutno živi samo njegov otac, Đura Sinđelić. Ekipa “Blica“ posetila je porodičnu kuću ovog rijaliti učesnika, te nas je zanimalo kako sada on gleda na njihovu vezu.

- Ništa joj nisam zamerio, a tada sam joj rekao “ako se udaš za Nenada pogrešićeš, a ako se ne udaš onda ćeš pogrešiti šesnaest puta više“. Malo je filozofski, ali je razumela. Ona se smejala i nije ništa odgovorila, ali složila se sa mojim savetom. Tada su se slikali sa njima, ali nije bilo mnogo ljudi, jer su došli tokom podneva. Opet će doći, ali neće ostati ovde jer ovo nije mesto za njih, mogu da dođu na vikend i ostanu neki dan, a onda odu u bolje krajeve - rekao nam je Đura nedavno.

