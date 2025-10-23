AKTUELNO

Surov sud Ene Čolić: Bez dlake na jeziku demolirala Aneli, evo šta misli i njenom ulasku u Elitu 9 i vezi sa Lukom! (VIDEO)

Jezik britak kao sablja!

Ulazak Aneli Ahmić u "Elitu 9" napravio je opštu pometnju, a glavnu pažnju privukao je njen susret sa bivšim partnerima Markom Janjuševićem Janjušem i Asminom Durdžićem, kao i sa sadašnjim verenikom Lukom Vujovićem.

Kako je ovo postala glavna tema u svim medijima, mi smo pozvali Anelinu žestoku rivalku i bivšu učesnicu osme sezone najgledanijeg rijalitija, Enu Čolić, kako bi smo saznali njen sud.

Foto: Pink.rs, Red Portal

- Aneli je ušla u Elitu? Mslila sam da ''neče ona nikad ostaviti čerkicu treću godinu zaredom''. Jadna sva ta deca te "dveju" majke. Šta reći dodatno osim onoga što sam prošli sezonu izjavila sa sigurnošću i utvrđuje se da je upravo tako. Nema ona osećaj ni za šta osim za novac. Naravno, ispratila sam dešavanja... Ona s tri bivša unutra je primer jednog potpunog odsustva srama. Što se Luke tiče scenario sam znala unapred dok sam kao tadašnji prijatelj pokušavala da ga upozorim i povratim. Ova slika mi je hightlight - napisala je Ena, a u nastavku pogledajte na koju sliku je mislila.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

