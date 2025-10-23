Sofija javno ponizila Terzu, pa se ostrvila na Minu Vrbaški: Ona se ne dopada Asminu, ogavna je i odvratna! (VIDEO)

Stefan Milošević Panda i Joca novinar ove večeri u emisiji ''Pitam za druga'' ugostili su bivšu učesnicu Elite Sofiju janićijević, koja je tom prilikom govorila o odnosu svog bivšeg dečka Terze i Mine Vrbaški, a onda se dotakla i Mininog odnosa sa Asminom Durdžićem, a u svom izlaganju nije nikoga poštedela.

- Mislim da je Terza totalno nebitan ako nisam ja tu. Ni o tome sa Minom se nešto nije prićčalo jer je on sam po sebi nebitan. I da mu se ono od prošle godine desilo sa nekim drugim, opet bi bio nebitan. Mini se očigledno dopada Asmin, ali ona njemu ne, a i kome bi se ona dopala. Ne znam kakvom se ona liku dopada. Ne dopada mi se njeno muškasto ponašanje, njen ogavan i odvratan rečnik... Ona se trudila da sa Dačom uše u kontakt jer je meni Dača prijatelj i brani me tamo. Sve što radi mene podseća na moje učešće od prošle godine, kao da sam ja umest nje tamo sa Dačom - rekla je Sofija i dodala:

- Terza je jednu rečenicu svima pričao i ponavlja jednu te istu rečenicu svima, pričao je meni, sada priča Mini. On nema nijedan kvalitet, osim da je vredan i da hoće da opere nešto i da skuva. Terza je pokušao da bude u nekoj temi, ali mu nije uspelo. Njemu je kadar broj jedan, imao je svest jer je tu bio drugi ili treći put. Tačno je znao kako će sve ići... - poručuje bivša učesnica Elite.

