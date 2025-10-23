AKTUELNO

Domaći

Rafalna paljba: Sofija razvalila Ahmiće, pa urnisala Situ zbog monstruoznog obraćanja prema sinu Neriu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikog ne štedi!

Voditeljli Stefan Milopević Panda i Jovan Ilić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su bivšu učesnicu Sofiju Janićijević.

pročitajte još

Totalno zahladneli odnosi: Luka i Aneli se nisu ni pogledali, sve sluti na kraj! (VIDEO)

- Ne gledam da li gotivim Aneli ili ne. Ona trenutno u kući ima dva bivša partnera, biće tri sigurno. Upitna mi je njena porodica, čime se bave i ta njena sestra Sita. Aneli se predstavila kao prevarena žena, a ona i Alibaba su se proslavili preko Stanije. Prave decu, nije im bitno da li će da ih vide ili ne - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sinoć se uključila Ana koju je Sita htela da gurne niz stepenice - dodao je Panda.

pročitajte još

Od ovih reči neće joj biti dobro: Maja i Terza udruženim snagama urnisali Aneli Ahmić! (VIDEO)

- Pratila sam celu situaciju koja nije navna. Njoj je dete u rijalitiju, a priča stvari koje nisu logične. Izgleda da je istina, a žao mi je da je to istina, ali verujem u svaku reč malog Neria. Strašne su mi priče koje sam slušala. Nerio je skroman dečko, pogledajmo s kakvom garderoberom je ušao. Kakva je to majka? Kuče da imaš kupiću mu granule. Ona ide da ruča, a ne misli da li je njeno dete gladno - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zavidi svakoj devojci: Matora razvezala jezik, zbog Dragane urnisala Mimas! (VIDEO)

Domaći

Rafalna paljba Miljne Kulić: Ključa od besa, nikad brutalnije urnisala sve svoje dušmane! (VIDEO)

Zadruga

Ova mala je najveće zlo: Alibaba razvezao jezik, žestoko opljuvao Saru Stojanović! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Mića razotkrio razlog Sanjinog primirja sa Urošem, pa žestoko opleo po Dragani! (VIDEO)

Zadruga

Ja sam mnogo jaka žena: Ena Čolić digla ruke od ljubavi sa Pejom, pa žestoko raskrinkala Mimu i njene kvarne namere! (VIDEO)

Domaći

Razvezao jezik: Karić progovorio o Gastozovoj sujeti na njega i Anđelinoj foliraži! (VIDEO)