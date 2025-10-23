Rafalna paljba: Sofija razvalila Ahmiće, pa urnisala Situ zbog monstruoznog obraćanja prema sinu Neriu! (VIDEO)

Nikog ne štedi!

Voditeljli Stefan Milopević Panda i Jovan Ilić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su bivšu učesnicu Sofiju Janićijević.

- Ne gledam da li gotivim Aneli ili ne. Ona trenutno u kući ima dva bivša partnera, biće tri sigurno. Upitna mi je njena porodica, čime se bave i ta njena sestra Sita. Aneli se predstavila kao prevarena žena, a ona i Alibaba su se proslavili preko Stanije. Prave decu, nije im bitno da li će da ih vide ili ne - rekla je Sofija.

- Sinoć se uključila Ana koju je Sita htela da gurne niz stepenice - dodao je Panda.

- Pratila sam celu situaciju koja nije navna. Njoj je dete u rijalitiju, a priča stvari koje nisu logične. Izgleda da je istina, a žao mi je da je to istina, ali verujem u svaku reč malog Neria. Strašne su mi priče koje sam slušala. Nerio je skroman dečko, pogledajmo s kakvom garderoberom je ušao. Kakva je to majka? Kuče da imaš kupiću mu granule. Ona ide da ruča, a ne misli da li je njeno dete gladno - govorila je Sofija.

