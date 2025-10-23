AKTUELNO

Šok u programu: Sofija Janićijević otkrila da čovek kog je Joca snimao u Nišu nije njen ujak i da nije tu odrasla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Voditelj ostao u šoku!

Voditeljli Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji ugostili su bivšu učesnicu Sofiju Janićijević.

- Moram Joco da ti kažem da onaj čovek kog si snimao u Nišu, nije moj ujak. Pozdrav za ceo Niš, ali ja nisam odrasla da je tamo - rekla je Sofija.

NJEN SUD SU ČEKALI SVI! Oglasila se Sofija Janićijević nakon Terzinog raskida sa Minom: POZNAJEM GA, SAD ĆE MALO DA...

- Kako ono nije tvoj ujak? Ja sam pozvonio i ogradio sam se da je meni izvor rekao da je kuća tvog ujaka, te je meni delovalo da je tvoj ujak samo se zbunio - rekao je Joca.

Foto: RED TV Printscreen

- Ta osoba je htela da te izigra. To je greška, ja nisam odrasla u Nišu. Živela sam jedan period u osnovnoj školi, ali ja uopšte nisam ni živela u toj ulici i vrlo sam bila kratko tamo, tako da sam odrasla sa svojom porodicom, a ne sa ujakom - rekla je Sofija.

- Zar tebi baba i ujak ne žive u Nišu? - upitao je Joca.

- Baba mi živi u Nišu, a ujak mi više ne živi u Srbiji. Da smo se ta osoba i ja družili iako me toliko poznaje, onda je očigledno promenila prebivalište da bi se družila sa mnom - rekla je Sofija.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

