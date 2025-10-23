GROFIČINIM MORBIDNOSTIMA NEMA KRAJA! Skandal usijao mreže, Jasmina javno blati rođenu ćerku: Sreća pa nije Bajram, razapeli bi te, ali eto ti se razapela! (FOTO)

U poslednje vreme Belu kuću potresaju sve veće nesuglasice između Luke Vujovića i njegove verenice Aneli Ahmić, koja ne krije svoju ljubomoru prema Maji Marinković. Dok se u kući situacija sve više komplikuje, ni napolju ne jenjava drama - oglašavanja članova porodice sve su češća i sve burnija.

Nedavno je Pink.rs došao u posed glasovnih poruka Lukine majke Biljane, koja je do tada bila u dobrim odnosima s Aneli, a sada je otvoreno oplela po njoj. Nakon toga, među njima je zavladala ozbiljna tenzija. Nakon Anelinog ulaska u Belu kuću, sa Lukinog profila su nestale sve zajedničke fotografije, za koje su fanovi posumnjali da je sklonila njegova majka.

I taman kad su svi mislili da je to vrhunac porodičnih obrta, Anelina majka Grofica dodatno je zgranula pratioce objavom na Instagramu.

Podelila je fotografiju svoje ćerke i budućeg zeta u prisnoj pozi, gde je on stavio svoju glavu na njeno međunožje, uz poruku: "Rodio se Luka, zdrava beba od 4 kilograma i 900 grama. Aneli, sreća tvoja pa nije Bajram, razapeli bi te, al eto ti se razapela".

Time je, kako mnogi komentarišu, javno ponizila svoju ćerku i ostavila sve bez reči. Da li je u pitanju sarkazam, ogorčenost ili poruka između redova – ostaje da se vidi.

