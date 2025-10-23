Tvoja sestra i majka kradu Norine pare: Novi okršaj Alibabe i Aneli, pljušte optužbe na sve strane (VIDEO)

Karambol!

Asmin Durdžić izašao je ispred Bele kuće, te je tako ušao u sukob sa Aneli Ahmić.

- Ko je tebi rekao da sam ti ja momak?! Evo kaže mi tvoja bivša žena da ne mogu da ti pisnem, da ti mene ućutkuješ - rekao je Janjuš.

- U pravu je Aneli, pušite ku*ac jedan drugom - rekao je Uroš.

- Boli ih 70.000 evra na tiktoku, ja sam ušao zbog Site, a ne zbog Aneli...Tebe samo nešto zanima o parama, ja sam tvojoj sestri pokazao 100.000 evra u kešu, ona govori da sam kupio pare. Nemoj me dirati i nemoj me čačkati - rekao je Asmin.

- Ne možeš biti Filip Car lažni - rekla je Aneli.

- Mene bi bilo blam da sam Filip Car, ja sam Asmin Durdžić! Ne diraj me, ne diram te - rekao je Durdžić.

- Spuštaš loptu - rekao je Uroš.

- Ti znaš da si bio sa mnom fićfirić, piš*ićeš u gaće, ne znam čije su bile mokre - rekla je Aneli.

- Zašto si ušla ovde - pitao je Asmin.

- Za pare, da zaradim pare - rekla je Aneli.

- Ja sam ušao zbog tvoje sestre Site, zbog čega nije ušla 13. septembra. Ti si mene dozivala dve godine, ja nisam došao, ja sam te dozivao dva dana, ti si mi došla na noge - rekao je Durdžić.

- Da, došla sam, jer ne boji. Moja Nora ima sve, boli te moj Roleks. Dve godine nisi dao jedan evro. Ko si ti da ti se kunem u moje dete?! - rekla je Aneli.

- Sve smo slali na Sitin račun pošto vi lažete da nema ništa. Ne kradu tebe, kradu Noru, tvoja mama i tvoja sestra kradu Norine pare - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić