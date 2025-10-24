Kad bi ušla Ana Korać bilo bi nezgodno: Stanić pokušava da uništi Majino samopouzdanje, ona sa Neriom govorila haos na Elitoviziji: Moraš da rendaš sir i polivaš vodu ! (VIDEO)

Haos se sprema!

Uroš Stanić započeo je razgovor sa Majom Marinković, kada je pokušao da joj poljulja samopouzdanje preko Ane Korać. Ona je nakon toga sklopila dogovor sa Neriom Ružanjijem da na Elitoviziji prevaju pesmu od Desingerice.

- Sapouzdanje mi je level pro. Ja imam samopouzdanje i ne mogu da se iskompleksiram. Ne postoji ovakva - rekla je Maja.

- Ti bi poludela da uđe bolja riba od tebe - rekao je Uroš.

- Smaraš brate! Zamaraš nam mozak - rekla je Maja.

- Priroda je priroda - rekao je Uroš.

- Jesi došao da nas smaraš ovde? - pitala je Maja.

- Ja da uložim 20 hiljada bio bih bomba. Ma 15 mi treba. Ona je ljuta sad, zamisli da uđe bolja riba od nje. Kad bi ušla Ana Korać bilo bi nezgodno. Imaš sreće što ima porodicu - rekao je Uroš.

- Svako će imati od nas porodicu. Filipe mogli smo da pevamo za Elitoviziju znaš već šta. Jedino bi ti mogao da ispratiš taj nastup sa mnom. Ne vidim kapacitet i potencijal ni u kome drugom - rekla je Maja.

- Hoćemo ti i ja? - pitao je Nerio.

- Desingericu! Jao kume! Moraš da izgrmiš sa energijom, moraš da polivaš vodu, rendaš sir - skočila je Maja.

Autor: A.Anđić