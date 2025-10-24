Ponovo stavio ružičaste naočare: Luka izbegava da se suoči sa Anelinim emocijama prema Janjušu, Asmin jedva dočekao da ga nagazi (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović govori kako bi voleo da raskine sa Aneli Ahmić.

- Ovo što gledam mi se ne sviđa. Vidim da je jako iskren, pa i ovaj zagrljaj. Nisam ni ja znala da su ovako bliski - rekla je Aneli.

- Ona je došla ispod trema i svašta mi je rekla, a ja sam samo otišao. Istina je da trebam da je razumem. Grofica i Sita ako imaju nešto da kažu protiv mene nek se oglase i nek kažu - rekao je Luka.

- Sanja nemoj ništa da izbacuješ, ja samo malo pecnem. Njemu je bitna podrška, stvari i spominje plavokosu koja ga je giftala - rekla je Aneli.

- Kako si shvatio to što je rekla: "Sanja znaš šta ćeš da uradiš"? - pitala je Ivana.

- Da ovjavi klipove šta sam ja njega vređala i gde sam pogrešila, a gde on - rekla je Aneli.

- Šta će to nama doneti? - skočio je Luka.

- Ja znam šta njega boli - rekla je Aneli.

- Bila sam samo oštra prema njemu, to je i zaslužio - rekla je Aneli.

- Ja nikad ne bih išao po sobi da tračarim probleme sa svojom devojkom. Je*ao muškarca koji plače - rekao je Asmin.

- Ne se*i! Zovne me u sat vremena 300 puta i plače, pi*ko jedna smrdljiva - ubacila se Aneli.

- Zamisli momak koji je bio osam godina u zatvoru plače zbog devojke Matoroj na ramenu - rekao je Asmin.

- Neću ići protiv nje. Ja sam najgori, ja sam montrum. Ništa ne verujem Janjušu i sve njoj verujem - rekao je Luka.

- Ovo je trka ko će da bude veća žrtva - ubacio se Asmin.

- Ja znam šta sam sa Majom radio. Devojka mi se nije svidela, nek vreme pokaže za devet meseci. Treba ona da razmisli šta je mene povredilo kad sam čuo za situaciju sa Janjušem. Ona okreće priču i stavlja akcenat na Maju - rekao je Luka.

- On smatra da je Aneli okrenula priču na Maju, da ne bi on mogao da joj zameri za mene. Aneli je znala da će biti pitanje za to da li je istina to što sam ja pričao - rekao je Janjuš.

- Ja imam sliku o Aneli napolju da je totalnod drugačije i da me poštovala - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić