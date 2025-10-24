PROŠLOST NIJE ZAKOPANA!? Aneli i Janjuš na ivici suza zbog njihovog ljubavnog klipa, jedva uspeli da se suzdrže! (VIDEO)

Ovo je bila velika ljubav!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je ljubavni klip Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

Kada je prikazan emotivni ljubavni klip, Aneli je bila vidno potresena - oči su joj se punile suzama, a više puta je okretala glavu kako bi izbegla da gleda bolne uspomene.

S druge strane, Janjuš je u početku klip gledao kroz tamne naočare, ali ih je ubrzo skinuo i nasmejao se. Ipak, kako su se nizali prizori, neki trenuci su ga očigledno pogodili dublje nego što je pokazivao, pa je tiho napustio Belu kuću i otišao napolje da zapali cigaretu i dođe sebi.

Njihova priča puna je uspona, padova i neizgovorenih emocija koje su ostavile trag na oboma. Iako je Aneli danas verena za Luku Vujovića, jasno je da emocije prema Janjušu nisu potpuno nestale. On je za vreme ovog klipa odmah pobegao u pušionu. Gledaoci su svedočili trenucima sreće, ali i bolnim svađama koje su lomile i njih i publiku. Emotivni naboj koji se ponovo probudio ovom prilikom, pokazao je da prošlost nije sasvim zakopana.

Nije izostala ni reakcije Maje Marinković koja je Janjuševa, takođe, bivša devojka i Anelin neprijatelj. Ona je stajala sa strane i ponosno gledala dok je pušila cigaretu.

Njen bivši suprug, Asmin Dudžić je sve vreme pomno pratio klip, te je i dobacio nekoliko fora, kako bi pokušao da prozove njenog verenika Luku, kom nije bilo lako uopšte. Kada je Janjuš izašao ponovo na cigaru on mu se pridružio:

- Jesi dobro brate? - pitao je Asmin.

Uroš Stanić je pustio čak i nekoliko suza, jer je sa njima prolazi svaki momenat ljubavi u Eliti 7.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić